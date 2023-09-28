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СуспільствоСвіт

З якого віку дитині можна користуватися смартфоном?

Віктор Вайц
28 вересня 2023 р.

Скільки часу дітям (не)шкідливо проводити в інтернеті? У якому віці можна купити дитині перший смартфон? Німецькі експерти запропонували батькам орієнтири. Мета рекомендацій - уникнути розвитку залежностей у дітей.

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Дівчинка переглядає Tiktok на своєму смартфоні
Німецькі експерти оприлюднили рекомендації для батьків щодо користування дітей смарфонамиФото: Robin Utrecht/picture alliance

У багатьох німецьких родинах сперечаються про те, скільки часу діти можуть проводити перед моніторами комп'ютерів або екранами смартфонів. Згідно з рекомендаціями, розробленими під керівництвом Німецького товариства дитячої та підліткової медицини (DGKJ) та за участю приватного Університету Віттен-Гердеке, чим менше - тим краще, причому як для самих дітей, так і для їхніх батьків. Мета нового дослідження, результати якого оприлюднили днями, - запобігти розвитку психічної залежності від девайсів і соцмереж у дітей.

Вчені підрахували максимально допустимий час, який діти того чи іншого віку можуть проводити онлайн. Як пишуть автори дослідження, малюків до трьох років слід повністю захистити від будь-якого пасивного чи активного використання медіа. Це означає, що насамперед самі батьки не повинні постійно користуватися своїми мобільними телефонами - щоб не пробуджувати інтересу до цього в дітей.

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Дітям від 3 до 6 років рекомендується проводити за комп'ютером або зі смартфоном не більше 30 хвилин в окремі дні - для того, щоб познайомитися з різними типами інформації та особливостями її носіїв. Дитину при цьому не можна залишати наодинці з девайсом, а використання пісочного годинника або секундоміра допоможе батькам зрозуміти, як швидко летить час за монітором. Діти від 6 до 9 років можуть проводити перед моніторами від 30 до 45 хвилин у спеціально відведені для цього дні - не враховуючи того часу, що йде на виконання домашніх завдань.

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Діти і смартфони: що кажуть експерти?

У віці від 9 до 12 років діти можуть проводити зі смартфонами в руках до однієї години, а доступ до інтернету мають контролювати батьки. Трохи дорослішим дітям - від 12 до 16 років - експерти рекомендують проводити перед моніторами максимум дві години на день, причому тільки у вільний від навчання та інших занять час, бажано не пізніше дев'ятої години вечора. Доступ до інтернету мають контролювати батьки. Звісно, фахівці виходять з ідеальних умов, у звичайному житті батькам, що працюють, важко простежити за тим, чим зайняті підлітки у вільний час.

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Згідно з рекомендаціями експертів, діти віком до 9 років не повинні мати власних ігрових приставок чи консолей, як і доступу до інтернету. Купувати смартфони дітям рекомендується у віці від 9, але краще - починаючи з 12 років і старше, водночас доступ до інтернету краще обмежити. З 16 років слід обговорити з дітьми конкретні правила та час, який вони можуть проводити в інтернеті.

На переконання фахівців, девайси в жодному разі не варто використовувати як нагороди, покарання чи задля заспокоєння дітей. Під час їжі бажано взагалі відкласти усі пристрої, цитує експертів німецьке інформаційне агентство dpa.

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