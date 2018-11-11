Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо "Кузні на Рибальському"

Корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК", акціонерами яких є відповідно президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, у четвер, 15 листопада, підписали пакет документів про продаж ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" з новим власником - компанією "Евінз лімітед" з групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко. "Вартість проданих акцій є комерційною таємницею. Кошти від покупця надходитимуть юридичним особам продавців окремими траншами згідно з узгодженим сторонами графіком", - йдеться в повідомленні інвестфондів, яке цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Угода потребувала схвалення Антимонопольного комітету України, який визнав її відповідною чинному законодавству, і надав відповідний дозвіл на її реалізацію. У прес-релізі також зазначається, що підготовку угоди супроводжувала EY - одна з найбільших міжнародних аудиторських груп.

Порошенко відобразить продаж у декларації

У прес-службі адміністрації президента у відповідь на запит інформагенції "Інтерфакс-Україна" зазначили, що після того, як Порошенко як фізична особа отримає дохід від продажу акцій, він, згідно з чинним законодавством, відобразить його в електронній декларації. "Так само будуть сплачені всі податки і збори, передбачені законом для цього виду доходів", - повідомили в прес-службі адміністрації.

Нагадаємо, що 25 вересня речник президента України Святослав Цеголко повідомив про плани інфестфонду, який керує активами Порошенка, продати завод "Кузня на Рибальському" українському покупцеві.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") є одним з відомих на ринку підприємств суднобудівної галузі України. Основним акціонером приватизованого в 1995 році заводу виступає інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка").

Підприємство освоює виробництво нових розробок оборонного призначення. За підсумками 2017 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" збільшило чистий прибуток у 2,2 рази порівняно з 2016 роком - до 18,62 мільйона гривень, чистий дохід зріс у 6,6 рази - до 776,18 мільйона гривень.