Коментар: Brexit під ялинку

Політичні події, що сталися 10 грудня в Лондоні, трохи нагадували божевільню. Ще зранку Тереза Мей буквально прогнала свого вірного міністра Майкла Гоува телестудіями, щоб запевнити всіх, що голосування щодо угоди Brexit таки відбудеться, як заплановано, у вівторок, 11 грудня. Опівдні прес-секретарка британського уряду підтвердила цей намір. Однак уже за півгодини Тереза Мей змінила курс і відклала голосування, котре могло б обернутися для неї катастрофічною поразкою. Певно, вона відпустить британських депутатів на різдвяні канікули разом із угодою щодо Brexit. Веселих свят!

Щоб виграти час

Тепер все виглядає так, ніби Мей прагне використати увесь час, котрий ще залишився в її розпорядженні. Іншими словами, вона розігріватиме парламент на невеличкому вогні, сподіваючись, що протягом Різдвяних свят за пуншем та індиком страх перед жорстким Brexit посилиться, а спротив її угоді ослабне.

Кореспондентка DW в Брюсселі Барбара Везель

Власне, ще під час переговорів щодо Brexit Мей намагалася там, де це можливо, затягувати, утримуватися та відкладати на майбутнє рішення про Brexit. Тож Тереза Мей нині стала такою собі "рецидивісткою". Переговори в Брюсселі не просувалися вперед головно тому, що Лондон перемовлявся переважно з самим собою. Зрештою, це більше зашкодило британській стороні, ніж принесло їй користі.

Натомість єврофункціонери в Брюсселі лише хитають головою, дивлячись на театр абсурду в британській столиці. Тепер Тереза Мей втратила й решту своєї репутації та довіри до себе. Складається враження, що стаєш героєм скетчу "Монті Пайтон" (британська комік-група, відома гумористичними телешоу у 1970-х - Ред.), де безум є методом. Зрештою, цей Brexit має стати найкращим Brexit усіх часів, знову пообіцяла Мей в парламенті. Але навряд чи хтось справді у це повірив.

Скасувати - не відкласти

Однак небезпечна гра британської прем'єрки може обернутися проблемами для самого Лондона. Цього тижня вона повернеться до Брюсселя і знову вимагатиме, щоб з тексту угоди було викреслено пункт про "запасний варіант" в ірландському питанні, тобто перестороги щодо жорсткої лінії кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Однак вона знову зазнає невдачі. Мей ще добряче пощастить, якщо ніхто не пожбурить у неї 585-сторінкову угоду "про розлучення" Великобританії та ЄС.

Але згодом, вже у Лондоні, їй доведеться говорити щиро й визнати поразку. Тоді вона запевнятиме, що спробувала все, щоб задовольнити вимоги прихильників Brexit. Але чи стане цього для подолання опору в лавах консерваторів та частини опозиції? Куди ймовірніше, що це лише ще більше розгнівить багатьох.

Шотландська прем'єр-міністерка Нікола Стерджен назвала дії Мей "огидним боягузтвом". Утім, сама Тереза ​​Мей таким чином тимчасово закріпила за собою свою посаду та владні амбіції її Консервативної партії. Утім, це лише відкладає, а не скасовує остаточний вирок щодо неї.

Збереження влади за рахунок країни

Найбільш фатальним у маневрі Терези Мей є те, що цим вона просто марнує час, потрібний для ухвалення остаточного рішення щодо Brexit. Або щоб ще раз його переглянути, адже найбільш "чистим" виходом з політичного глухого кута міг би стати другий референдум.

Таким чином, британська прем'єр-міністерка грає на руку фантазерам у лавах своєї власної партії, котрі марять жорстким Brexit згідно з правилами Світової організації торгівлі (СОТ), у тому числі й щодо спеціальних угод з ЄС. Зрештою, вантажівкам треба якоїсь заїжджати в Дувр. Утім, все це - маячня з цілком передбачуваними руйнівними економічними наслідками.

Прем'єр-міністерка Мей ставить партійні інтереси й збереження влади вище за загальний добробут власної країни. Політика завжди пов'язана зі стратегією, щоб робити правильний крок у вирішальний момент. Але те, що Тереза ​​Май нещодавно показала, щоб врятувати себе, - це політична заява про капітуляцію. Спектакль, який дивишся з огидою та жахом.

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