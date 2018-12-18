Коментар: І пішов Трамп із Сирії

Аплодисменти власних прихильників йому гарантовані. Місію подолати "Ісламську державу" (ІД) в Сирії - виконано, написав Дональд Трамп у Твіттері, тож тепер, додав він, час "американським героям повернутися додому". Для багатьох американців це добра звістка перед Різдвом. Чого не скажеш про політиків у Вашингтоні, які відповідають за зовнішню й безпекову політику. Вони обурені цим одноосібним рішенням свого президента, і серед них - чимало республіканців. Вони знають, що терористичне угруповання у війні хоч і було розвбито як армію, однак чимало джихадистів лише вичікує, поки з'явиться новий шанс організуватися по-новому. І силовий вакуум після виводу військ США, з точки зору ІД, є чудовим шансом для цього.

Трамп робить величезну помилку, вважає оглядач DW Удо Бауер

Зрада курдів

За минулі чотири роки 2000 американських військових виконали в Сирії велику роботу. Не стільки як учасники бойових дій, скільки передусім як тренери курдських загонів самооборони - YPG. Їхні бійці вважаються найрішучішими в боротьбі з ІД. Вони відіграли вирішальну роль у тому, що терористів вдалося відбити в військовому протистоянні.

Співпраця між американцями і курдами увесь цей час муляля очі турецькому президентові Реджепу Таїпу Ердогану. З його точки зору, YPG є нічим іншим як зграєю терористів, яких треба знищити. Поки там були американці, він не наважувався йти наступом на курдів. Але якщо тепер останній американський солдат поїде додому, Ердоган зможе більше не стримувати себе й жорстко розправитись із курдами. Відповідальність за це лежатиме тоді на плечах американців - вони легковажно підставляють курдів під ніж.

Росія може тішитися

Коли поглянути на іншого великого гравця у Сирії - Росію, впадає у вічі, що останнім часом у цій країні активізувалася антиамериканська пропаганда. Російське МЗС назвала американську присутність у Сирії "небезпечною перешкодою на шляху до мирного врегулювання". Варто зауважити, російського мирного врегулювання. А воно виглядає так: сирійський диктатор Асад має будь-що лишитися при владі! Людина, яка несе найбільшу відповідальність за руйнування своєї країни, за загибель десятків тисяч мирних жителів, за газові атаки й авіаудари. Асад - єдиний гарант військової та політичної присутності Росії на Близькому Сході. Якщо американці звідти підуть, Путіну буде відкритий шлях до того, щоби зорганізувати повоєнне життя у країні за власним уявленням.

Близький Схід Трампа не цікавить

Сьогодні Росія, Іран і Туреччина ведуть переговори з представниками режиму Асада і повстанцями щодо пошуку мирного рішення конфлікту в Сирії. Планується створення конституційної асамблеї, яка має організувати вибори. Це скидається на наївну ілюзію, адже Асад аж ніяк не зацікавлений у проведенні вільних виборів і руками й ногами проти цієї ідеї. Але Росія в жодному разі не наївна. Путін тягне за ниточки за сценою - в цьому можна бути певним - і продовжить зіштовхувати інших гравців одне з одним, доки не отримає того, чого він хоче. Швидким виводом військових із Сирії американці без крайньої потреби позбавляють себе можливості впливати на формування післявоєнного порядку. Цим Трамп показує світові, що він загалом втратив інтерес до Близького Сходу.

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