 Коментар: ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.06.2019

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Світ

Коментар: ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20

На саміті G20 в Осаці Євросоюз домовився з чотирма країнами Південної Америки щодо угоди про вільну торгівлю. Це - чіткий сигнал президенту США Дональду Трамп, вважає Бернд Ріґерт.

На саміті G20 в Осаці Євросоюз домовився з країнами Південної Америки щодо угоди про вільну торгівлю

Світова торгівля можлива й усупереч волі США. Домовленість щодо зони вільної торгівлі, якої було досягнуто на саміті G20 між ЄС та чотирма країнами Південної Америки, що є членами економічного об'єднання Меркосур, продемонструвала президенту США Дональду Трампу, що він обрав неправильний курс.

Бернд Ріґерт

Бернд Ріґерт

У той час, як весь світ намагається зняти будь-які обмеження, що заважають вільній торгівлі, та відкрити ринки, Трамп відмежовується від усіх митами. На саміті в Осаці президент, який робить ставку на національні пріоритети, показав, що не готовий відмовитися від штрафних мит. Вони стали улюбленим інструментом його жорсткої дипломатії.

Цей інструмент діє, бо США економічно сильні та поки що можуть собі дозволити мита на ввезення імпорту, котрі по суті оплачують американські споживачі. Але якщо колись кон'юнктура просяде, ситуація може щвидко змінитися. Міжнародний валютний фонд (МВФ) уже попереджає про втрати для світової економіки.

Митний мур, який звів Трамп, невдовзі почне здійснювати негативний вплив. Натомість Євросоюз та країни Меркосур на саміті G20 зробили ставку на щось зовсім протилежне. Угодою про вільну торгівлю, робота над якою тривала понад 20 років, вони показали, що міжнародна співпраця хоч і не є легкою, але можлива, і приносить плоди навіть у часи Трампа та всупереч американському уряду.

ЄС - флагман міжнародної торгівлі

Домовленість між ЄС та країнами Південної Америки призведе до створення найбільшого ринку в світі. Досі таким вважали зону вільної торгівлі між ЄС та Японією, що запрацювала з початку цього року. Європа була й залишається флагманом міжнародної торгівлі. Євросоюз уклав понад 70 торговельних угод. Наступну планують підписати 30 червня з В'єтнамом, якому Трамп погрожує штрафними санкціями.

Звісно, угода ЄС з країнами Меркосур ще не скоро набуде чинності. Її ще треба ратифікувати. І вже лунає критика стосовно умов експорту м'яса та дотримання екологічних норм. Ще багато про що доведеться дискутувати, але врешті-решт має бути досягнуто компромісу. Інші торговельні угоди з Канадою та країнами Африки також мають свої вади та часом хиби, проте їхній головний принцип правильний: торгівля, обмін, співпраця замість націоналізму, ізоляціонізму та торговельних воєн.

Сигнал Трампу

На саміті G20 в Японії США знову намагалися встромити палиці в колеса Світової організації торгівлі (СОТ). Через позицію США організація не змогла почати процес вибору суддів апеляційного органу СОТ. Американський уряд наполягає на реформуванні СОТ, яка передусім повинна служити інтересам американців. Це неможливо. Всі країни-члени СОТ мають підкорятися спільним правилам.

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Не тільки в США, але й в інших країнах, як-от Росія чи Китай, спостерігається тенденція до протекціонізму, тобто до захисту власних підприємств від конкуренції. Це має припинитися, якщо СОТ розширить міжнародну торгівлю. Але країни G20, на жаль, не досягли прогресу в цьому питанні, незважаючи на формальні обіцянки.

Те, що ЄС та країни Меркосур домовилися про створення зони вільної торгівлі саме на саміті G20, є доброю новиною. США поки що не уклали якоїсь істотної оборудки "а-ля Трамп" з великим економічним партнером. Торговельні відносини найважливіших економічних партнерів - Європи та США - загальмували. І це має змінитися. Сигнал Дональду Трампу, який перетворив Білий дім на світову митницю, має звучати так: "Зробимо торгівлю знову великою"!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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На саміті G20 в Осаці Євросоюз домовився з країнами Південної Америки щодо угоди про вільну торгівлю

ЄС надіслав Трампу сигнал на саміті G20

Євросоюз домовився з Меркосуром щодо угоди про вільну торгівлю. Це - чіткий сигнал Дональду Трампу, вважає Бернд Ріґерт.  

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