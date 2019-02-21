 Коментар: Час для Трампа показати результати | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.02.2019

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Світ

Коментар: Час для Трампа показати результати

Ще перед своїм другим самітом з Кім Чен Ином президент США Дональд Трамп вихваляє свої успіхи в питанні денуклеаризації Північної Кореї. Насправді шанси на прорив - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе.

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Уже кілька днів Білий дім докладає великих зусиль, аби в питанні другого саміту Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина вплинути на громадську думку згідно із баченням президента США. У письмовій заяві минулого тижня адміністрація Трампа окреслила надголовну мету саміту - такими притаманними господарю Білого дому звеличувальними словами: "Президент Дональд Трамп безустанно прагне домогтися осяйного та безпечного майбутнього для всіх людей на Корейському півострові та в усьому світі", - кричать великі літери у комюніке. Дещо нижче можна відшукати і конкретні цілі зустрічі двох лідерів: покращення двосторонніх відносин, тривалий та стабільний мир, а також повна денуклеаризація Корейського півострова.

Кореспондент DW у Вашингтоні Міхаель Кніґґе

Кореспондент DW у Вашингтоні Міхаель Кніґґе

Про випадок, якщо зустріч не принесе реального прогресу, Білий дім у своїй заяві також потурбувався. "Історичні переговори президента Трампа з главою (КНДР. - Ред.) Кімом уже дають результати", - зазначається у ній. До таких результатів зараховують зокрема те, що лідери обох країн особисто зустрічаються, що відносини між двома державами досягли історичних висот, а також, що Пхеньян вже більше року не проводив ядерних випробувань і в Північній Кореї більше немає ув'язнених американців.

Головна мета - денуклеаризація

І насправді Білий дім має рацію, перераховуючи ці досягнення, навіть якщо й неочевидно, чи варто припинення ядерних тестів Північною Кореєю поставити в заслугу лише такій нібито видатній переговорній майстерності Дональда Трампа. Залишимо без уваги й бездоказові твердження чинного президента США, що його попередник Барак Обама перебував на межі "великої війни" із Північною Кореєю, і лише він, Трамп, завдяки своїм невтомним зусиллям зміг відвернути її.

Краще сконцентруємося на тому, що Трамп вказав як свою головну мету на прямих переговорах з Кімом: повну та верифіковану денукларизацію Північної Кореї. А саме в цьому пункті наявні великі проблеми. Білий дім вказує, що у новорічному зверненні Кім Чен Ин знову наголосив на своїй відданості ідеї денуклеаризації. Але ж кому як не Трампу краще знати, що обіцяти дещо та втілювати обіцяне - це "дві великі різниці"?

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Історичне рукостискання і майже сердечна атмосфера - Трамп і Кім досягли прориву в Сінгапурі. Але для справжньої розрядки потрібен час - і перш за все довіра, вважає Александер Фройнд. (12.06.2018)

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За кілька днів до саміту з Кім Чен Ином Дональд Трамп висловив переконання у світлому майбутньому КНДР без ядерної зброї. (24.02.2019)

Якщо цей саміт повинен дати щось більше, аніж красиві фотографії, то це мають бути конкретні результати. Попередній проект можливої угоди нібито містить пункти про припинення стану війни між США та Північною Кореєю, в якому формально країни все ще перебувають, облаштування контактних бюро обома державами, відключення атомного реактора в Йонбені, започаткування спільних економічних проектів, а також повернення в США останків американських солдатів, які загинули в Корейській війні.

Реальний прогрес?

Якщо Трамп та Кім погодяться на угоду з таких пунктів, то це стало б справжнім успіхом. За умови, що відключення реактора в Йонбені буде незворотнім та його зможуть верифікувати на міжнародному рівні, бо раніше керівництво у Пхеньяні неодноразово обіцяло відключити його - лише аби згодом знову запустити. Незалежно від підсумків саміту дорога до повної денуклеаризації регіону залишається довгою та звивистою. Успіх у Ханої став би важливим конкретним кроком - значно вагомішим за пишномовні слова.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:57

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    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

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    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

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    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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Докладно

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Час для Трампа показати результати

Шанси на прорив у питанні денуклеаризації КНДР - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе. 

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