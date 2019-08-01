 Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.01.2020

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Світ

Коментар: Трамп ризикує спровокувати війну на Близькому Сході

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп ризикує спричинити неконтрольований вибух насильства. Він також послаблює позиції демократичних сил в Ірані та у регіоні, вважає Райнер Золліх.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Післявбивства провідного іранського генерала Касема Сулейманіу Багдаді все вказує на подальшу ескалацію. Становище дуже небезпечне. Іранський режим і його союзники вже пообіцяли помститися, варто остерігатися нових актів насильства - ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю.

Союзникам США, таким як Ізраїль, Саудівська Аравія, але й Лівану і насамперед Іраку слід очікувати тяжких наслідків. Починаючи від кривавих нападів на людей і на установи, ударів по танкерах або трубопроводах, закінчуючи ракетними ударами по території союзників Сполучених Штатів - виключати у нинішній ситуації нічого не можна. Адже Тегеран може сприйняти вбивство Сулеймані не інакше як приниження і фактичне оголошення війни. Не відповісти на цей жест - цього іранське керівництво собі дозволити не може, хоча б навіть із суто внутрішньополітичних міркувань.

Оглядач DW Райнер Золліх

Оглядач DW Райнер Золліх

Іран може дати військову відповідь, однак не конче він застосовуватиме для цього власну армію. Не в останню чергу завдяки зусиллям вбитого Сулеймані протягом останніх років Тегеран розбудував розгалужену і надійну систему озброєних за останнім словом техніки допоміжних підрозділів різного роду бойовиків - від проіранських сил в Іраку і Сирії до ліванської "Хезболли" і повстанців-хуситів у Ємені. Ці підрозділи вже тривалий час борються із суперником Ірану Саудівською Аравією, називають себе ворогами Ізраїлю та США.

Вбивство було політичною помилкою

В особі Сулеймані було усунено ключового гравця іранської експансійної політики у регіоні. З огляду на його роль дуже дивує, що режим у Тегерані не зміг захистити від такого удару свого найважливішого для закордонних місій генерала. Однак і на Близькому і Середньому Сході немає незамінних людей, не є таким і Касем Сулеймані, командувач одіозного Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс". Розбудована ним у регіоні мережа проіранських бойовиків і без нього боєздатною і небезпечною. Наступник Сулеймані, який продовжить його справу, вже призначений.

Трамп грає на руку Тегерану

Не можна не визнати військові заслуги Сулеймані у боротьбі з "Ісламською державою" (ІД) в Іраку та Сирії. Але він був пособником режиму, який підтримує терор і найбрутальнішу деспотію. Немає жодної причини співчувати такій людині. Тим не менше, це вбивство було політичною помилкою. Військовий головнокомандувач і президент США Дональд Трамп підвів під загрозу війни цілий регіон, в якому він взагалі-то збирався скорочувати військову присутність.

Він ризикує також спровокувати по всьому регіону хвилю антиамериканської і антизахідної солідарності. Ця хвиля загрожує завдати нищівного удару по демократичних протестних рухах в Іраку, Лівані та Ірані. Адже всі ці рухи прямо чи опосередковано виступали проти правлячого режиму у Тегерані. Якщо все так і станеться, то вийде, що Трамп зіграв на руку інтересам Тегерана.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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Президент США Дональд Трамп

Ризик війни на Близькому Сході

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп може спричинити неконтрольований виток насильства.  

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