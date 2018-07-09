Коментар: Пристебнутись! Триматись за поручні! Трамп іде

Шоу Трампа робить зупинку в Європі. Яскраві заголовки самозакоханому президенту США наступного тижня гарантовані. Адже не виключено, що на саміті НАТО в Брюсселі він може переполошити європейських союзників та Канаду. Або ж надивачити чогось під час чаювання з королевою у Великобританії. Або ж після партії гольфу в своєму шотландському готелі потім під час історичної зустрічі на саміті з Володимиром Путіним у Фінляндії дати старт чоловічій дружбі з російським автократом.

Передусім партнери США по НАТО в Брюсселі з насторогою чекають, що ж принесе європейське турне президента на ім'я "Америка передусім", який перебуває в режимі передвиборної кампанії. Трамп явно не погребує тим, аби знову спантеличити союзників та виставити свої абсурдні рахунки щодо витрат на оборону.

Європейці хоч і збільшують фінансування своїх армій, але Трампу цього замало. Аби зрозуміти, як він міркує, достатньо послухати його передвиборну промову в Індіані минулого тижня. У ній він прямо атакував німецьку канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel) та запитав сам себе, а що ж він, взагалі-то, має від Німеччини в обмін на його гроші. Мовляв, німці ліпше будуватимуть із Росією спільний енергобізнес, а американці, виходить, дурники, які мусять за все платити. Таку ситуацію Трамп хоче, мовляв, змінити. А тому - вже про всяк випадок завуальовано погрожує можливим виведенням військ (із Німеччини. - Ред.), якщо вже скоро не побачить грошей.

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Захист в обмін на гроші?

У своїх найгірших гіпотетичних прогнозах дипломати НАТО в Брюсселі не виключають і запровадження своєрідного обов'язкового трансатлантичного внеску за присутність американських військових у Європі. Захист в обмін на гроші. Плата за кришування? Досі в Альянсі ніколи не оперували такими категоріями. Зрештою, він має ґрунтуватися на політичних цінностях. Утім, Дональд Трамп, як у глибині своєї душі є крамарем, так не думає. Він шукає власної вигоди та торгується жорстко, незважаючи на досі близьких союзників. Під час саміту Великої сімки в НАТО він уже яскраво це продемонстрував.

Європейці мають налаштуватися на те, що Трамп змішуватиме торговельні конфлікти з політикою безпеки. Мовляв, хочете атомну парасольку, яка б захищала вас від Росії, тоді пускайте американські товари в Європу без мит. Це просте рівняння, яке, не виключено, використовуватиме Дональд Трамп.

Чоловік із Білого дому віддає перевагу тому, аби ніжитися на сонці з диктаторами та автократами, замість того, аби витрачати час на старих союзників, яких він вважає нерівними йому паразитами. НАТО продемонструє Трампу підтвердження того, що дедалі більше держав рухається в напрямку поставленої мети: витрачати на оборону два відсотки від ВВП. Але Німеччина рухається цим шляхом дуже повільно, стан, у якому перебуває Бундесвер, невтішний. Та і загалом боєготовність європейських армій залишає бажати кращого. Тож Анґела Меркель мусить тепер рапортувати в Брюсселі, маючи цей незахищений фланг. Американський президент, смакуючи, скористається моментом, адже, як уже сказано, він перебуває в режимі передвиборної кампанії до Конгресу в листопаді.

Проект схеми того, як функціонуватимуть майбутні відносини всередині НАТО, підготувало польське міноборони. Поляки запропонували щорічно виділяти додаткові два мільярди доларів в обмін на розміщення на своїй території додаткових американських солдатів. Такий торговельний рахунок за кришування може сподобатися Трампу й використовуватися ним як зразок на майбутнє.

Країнам НАТО лишається лише сподіватися, що президент найважливішої військової держави продемонструє відданість обов'язку захисту союзників у межах НАТО. Адже в найгіршому разі Трамп може навіть пригрозити розвалом НАТО, аби досягти свого. Виключати цього не можна, адже ще два роки тому тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп називав НАТО абсолютно непотрібним. Надійна військова співпраця всередині ЄС як альтернатива НАТО поки що перебуває в самому зародку. Її розбудова триватиме багато років та навряд чи зможе замінити військові можливості США.

Чи вплине Трамп на Путіна?

З тривогою дипломати НАТО очікують зустрічі Трампа з господарем Кремля Володимиром Путіним, у чиїй російській імперії багато країн-членів НАТО в Європі вбачають серйозну загрозу. Перелік питань, які Трампу варто обговорити з Путіним від імені партнерів по НАТО, довгий: від конфлікту в Україні до кібервійни.

Саміт Альянсу в Брюсселі має прийняти відповідні рекомендації. Але покластися на те, що Трамп пам'ятатиме про них, перебуваючи в Гельсінкі, як і в багатьох інших випадках, неможливо. Під час передвиборного виступу в Індіані Трамп заявив, що готовий до всього під час зустрічі з Путіним. Якщо все буде добре і в дусі НАТО, президент США міг би вплинути на Путіна. Якщо ж погано - ситуація може лише погіршитися.

Зрозуміло одне: Трамп безперечно вважатиме своє шоу успішним, відповідно до його власних критеріїв. Ми вже чуємо це проломне самовихваляння президента, який розголошує про те, який він чудовий. НАТО, королева, Путін? It's gonna be great! ("Це буде чудово!" - Ред.)