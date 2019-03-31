Коментар: Перший тур виборів президента України - урок для Порошенка

Вибори є серцевиною демократії. Виборці вирішують, хто має керувати їхньою державою, а хто ні. Цей вибір часом буває дуже нелегким. Саме так нині відбувається в Україні. За результатами першого туру президентських пергонів лідирує професійний комік: шоумен та зірка телебачення Володимир Зеленський. Він здобув майже вдвічі більше голосів, ніж чинний глава української держави Петро Порошенко, який протягом наступних трьох тижнів вочевидь повинен побоюватись остаточних результатів.

Керівник української редакції DW Бернд Йоганн

Сьогоднішній результат є важкою поразкою для Порошенка. П'ять років тому він блискуче здобув перемогу на виборах президента відразу в першому турі. А нині до подібної кількості голосів йому дуже далеко. Розчарування його політикою в Україні є надто великим. Він реалізував не всі реформи, які у 2014-му обіцяв здійснити. Деякі забуксували, як-от боротьба з корупцією. Війна з Росією на Донбасі триває. І передусім: рівень життя в Україні залишається найнижчим в Європі. Статки роблять - власне, як і раніше, - лише багаті українські бізнесмени, так звані олігархи. Порошенко їх не чіпає. Він сам є одним з них. За це він і отримав урок. Утім, він усе ще є учасником перегонів.

Туга за новою генерацією політиків

На відміну від Юлії Тимошенко. Її мрія щодо президентства розбилася вже у першому турі. Так само, як і у випадку Порошенка, її планам завадив успіх Зеленського. Вона хотіла забрати голоси Порошенка за допомогою її типово популістської програми. Своїх постійних виборців вона цим змогла мобілізувати - але не більше.

Тимошенко вибула з боротьби, Порошенко ще залишається в грі - обидва ці політики фактично символізують старе політичне покоління, якого багато українців вже не хочуть. Зеленський пропонує себе цим людям як альтернативу. Зрозуміло, що перший тур виборів був перш за все протестним голосуванням, яке ще не може принести результату. І це все можна було передбачити з опитувань. Зеленський першим скористався з цієї ситуації. Але в другому турі виборці зможуть краще до нього придивитися.

Чи переможе клоун президента?

Та попри все це розчарування Порошенком багатьох українців турбує також питання, яким президентом насправді може бути Зеленський. Вони знають його лише як коміка, передусім з телесеріалу, в якому він грає роль президента України. Але яким президентом він може бути насправді?

Його політична програма, якщо можна взагалі говорити про якусь його програму, є досить розпливчастою. У своїй передвиборчій кампанії Зеленський залишався перш за все коміком. Він майже не давав інтерв'ю, не прийшов на політичні дебати. Натомість він гастролював зі своєю кабаре-командою від міста до міста. Сатира замість політики.

У другому турі перед українцями постає важке рішення: вони або голосують за чинного президента, якого багато хто з них вже не хоче. Або ж вони голосують за його опонента, про чиї політичні цілі вони поки можуть лише здогадуватися. Клоун проти президента. Вибір з незрозумілим результатом.