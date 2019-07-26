 Коментар: Перемога ″Слуги народу″ - у Зеленського вся влада в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.07.2019

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Україна

Коментар: Перемога "Слуги народу" - у Зеленського вся влада в Україні

Впевнена перемога "Слуги народу" - це і небезпека, і шанс для України. Виборчий хайп пройде, і українці чекатимуть від Зеленського зі соратниками реальних результатів, вважає Сергій Руденко.

Президент України Володимир Зеленський після перемоги на виборах партії Слуга народу

Президент України Володимир Зеленський після перемоги на виборах партії "Слуга народу"

Буквально за місяць, коли новообрана Верховна Рада України почне свою роботу, президент Зеленський і його команда отримають у свої руки майже безмежну владу в країні. Однопартійна більшість в парламенті і формування нею ж уряду, з одного боку, відкриває вікно можливостей для країни, а з іншого - створює умови для монополізації влади пропрезидентською партією "Слуга народу".

Як новачки української політики на чолі з Володимиром Зеленським розпорядяться кредитом довіри від виборців, ніхто поки не знає. Але те, що за цю довіру треба буде відповідати, схоже, ні в кого не викликає сумнівів.

Хайп навколо Зеленського в Україні

Зеленський і його команда - абсолютні рекордсмени президентських і парламентських виборів за всю історію незалежної України. Нинішнього главу держави у другому турі президентських виборів підтримали 73,22 відсотка виборців, а його партію на парламентських - 43,16 відсотка. "Слуга народу" зараз може похвалитися практично тотальною підтримкою в усіх регіонах країни. Щось схоже ми спостерігали тільки за часів існування Партії регіонів. Але, на відміну від Зеленського, соратники Віктора Януковича владу в країні брали силою, залякуваннями і грошима.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Команда Зе зловила виборчий хайп. Виявилося, що виборець готовий повірити в казку і повністю довіритися чомусь невідомому, розкрученому телевізором. Хтось називає це феноменом Зеленського, хтось - електоральною революцією, а хтось - ретельно підготовленою змовою українських олігархів.

Хай там як, але Зеленському і Ко виборці довіряють. Причому так, що під його прапором в Раду потрапила різношерста публіка - від сценаристів студії "Квартал 95" до безробітних і весільних фотографів. Під час парламентських виборів одна зі соціологічних служб навіть провела експеримент, поставивши в опитування ім'я вигаданого персонажа виборчих перегонів, який нібито представляв "Слугу народу". Ефект був приголомшливий - бренд переміг розум: цей "кандидат" отримав максимум підтримки. Нехай хтось після цього скаже, що від такого у ідеологів проекту може не закрутити голову. Особливо, коли мова йде про реальну, а не про ефемерну владу.

Вся влада - "Слузі народу"

254 депутатських мандати, здобуті соратниками Володимира Зеленського на виборах до Верховної Ради, відкривають їм шлях до прийняття будь-яких рішень. Перш за все - кадрових. Для призначення прем'єра, уряду, генпрокурора або глави СБУ необхідна лише проста більшість в 226 голосів. Винятком може стати тільки голосування за зміни до Конституції, що вимагають 300 голосів.

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Таким чином, Україна вже наприкінці серпня увійде в нову політичну реальність. Де-юре парламентсько-президентська республіка перетвориться в де-факто президентську. Всі рішення відтепер будуть прийматися в одному, максимум у двох, кабінетах офісу глави держави. Замість законодавчої і виконавчої в Україні де-факто відтепер буде тільки одна гілка влади - гілка "Слуги народу". Питання лише в тому, чи вистачить у Зеленського та співтоваришів можливостей кадрово забезпечувати цю гілку.

Велика довіра породжує великі надії. Величезна влада, яку дуже скоро отримають Зеленський і його команда - це не тільки неймовірні можливості для нових облич у політиці. Це ще й велика відповідальність перед українцями. Виборчий хайп піде, і "слугам народу" доведеться демонструвати реальні результати. Аргументи, що хтось або щось не дозволили це зробити, навряд чи будуть сприйматися всерйоз.

Зеленському не дадуть стати "українським Путіним"

Влада Зеленського і його команди буде вимагати створення серйозного контролю з боку політичної опозиції. Однак друга за чисельністю фракція в парламенті "Опозиційної платформи - За життя" на чолі з Віктором Медведчуком вже встигла запропонувати "Слузі народу" внести в Конституцію зміни щодо особливого статусу Донбасу. А решта політичних сил під час передвиборної кампанії не виключали співпраці з пропрезидентською партією. Яка фракція в результаті зможе стати найбільшим опозиціонером до Зеленського та його команди, буде залежати не тільки від дій "слуг народу", але і від ситуативних інтересів цих політичних сил.

Якщо нова влада захопиться реверансами в бік "ЛНР" і "ДНР" і не продемонструє стійкості в переговорах з Москвою, потужна опозиція нинішній правлячій партії і її лідеру цілком може сформуватися і поза стінами парламенту. Вплив вулиці був і залишається дуже важливим фактором в українській політиці. Це те, що, ймовірно, не дозволить Зеленському перетворитися на нового диктатора в Європі. За свою свободу українці заплатили дуже високу ціну і на Майдані, і на сході країни. Тому "український Путін" можливий лише теоретично. Принаймні, на даний момент.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


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