 Коментар: Перемога над Дональдом Трампом завдяки єдності | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.07.2018

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Європа

Коментар: Перемога над Дональдом Трампом завдяки єдності

Дональд Трамп, звісно, намагатиметься вихвалятися досягнутим порозумінням з ЄС як власним успіхом. Але насправді це - перемога єдності та стійкості ЄС, вважає Карстен фон Намен.

Дональд Трамп і Жан-Клод Юнкер

Як це вдалося Жан-Клоду Юнкеру? Мабуть, під час свого візиту в Білий дім голова Єврокомісії домігся більшого, ніж сам сподівався. Адже за підсумками зустрічі було оголошено "нову фазу дружби й тісних торговельних відносин", а також переговори, мета яких - скасування всіх митних зборів та інших торгових бар'єрів. І це після кількох тижнів і навіть місяців агресивної риторики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої проти ЄС, а особливо проти Німеччини.

Тож якихось великих сподівань від зустрічі напередодні ніхто не плекав. Упродовж останніх тижнів Дональд Трамп ще нарікав на "несправедливі" торговельні практики європейців, називав ЄС супротивником США і погрожував запровадженням високих ввізних митних зборів на європейські автомобілі. Всі ці заяви й погрози американський президент поширював у соцмережі Twitter, виголошував в інтерв'ю та під час промов перед своїми прихильниками. Ще за день до візиту Юнкера до США в Брюсселі в кулуарах визнавали, що прориву ніхто не очікує.

Спротив Трампу - навіть у США

Почасти одним із факторів успіху Юнкера став талан, адже йому неабияк пощастило. Либонь, саме тоді, коли на нього чекали в Вашингтоні, спротив проти курсу Трампа на загострення торгового протистояннядосяг критичної маси.

Карсен фон Намен

Кореспондент DW у Вашингтоні Карсен фон Намен

Адже крім обурення з боку іноземних торгових партнерів Сполучених Штатів, дедалі більше критики лунало з Конгресу та лав власної партії Трампа. Опонентами господаря Білого дому стали навіть його традиційні прихильники - спілки підприємців і фермерів із Середнього Заходу США. Останні тепер дедалі більше потерпають від політики їхнього президента, котрий вирішив одночасно розбити глек з китайцями, японцями, канадцями, мексиканцями та європейцями.

Звісно, Дональд Трамп ніколи б не визнав, що ступив на хибний шлях чи помилився. Та, мабуть, імпульсивний популіст у Білому домі таки збагнув, що зараз дуже вдалий момент для того, щоб посунути акцент з протистояння на співпрацю (принаймні, тимчасово) і подати це своїм прихильникам як перемогу.

Успіх завдяки згуртованості

Але насправді досягнуте - однозначна перемога Європейського Союзу. І це - теж частина відповіді на питання, як Юнкеру це вдалося. Європейці трималися одностайно разом, коли Трамп, вдаючись до образ та погроз, хотів змусити їх до поступок. На тиск вони відреагували тиском у відповідь, і не поступилися навіть тоді, коли президент США заговорив про дошкульні ввізні мита на європейські автомобілі.

Щоправда, без поступок теж не обійшлося. ЄС, приміром, зголосився імпортувати більше скрапленого газу зі США, а ще купувати в американців соєві боби й іншу сільськогосподарську продукцію. І саме цю частину домовленостей з Юнкером Трамп подаватиме своїм прихильникам як значний успіх. А щодо переговорів навколо угоди про вільну торгівлю промисловими товарами, які Трамп кілька днів тому згадав у одному з дописів у Twitter, він, певно, скаже: "Ось погляньте, я змусив європейців сісти за стіл переговорів".

Новий старт для "TTIP light"?

Але річ у тім, що ЄС завжди прагнув укладення саме такої угоди. Перемовини, які скоро мають розпочатися, виходять на таку собі версію "light" запланованої ще раніше Трансатлантичної торговельної угоди (TTIP). 2017 року Трамп з великим галасом вийшов з переговорів щодо цієї угоди.

DW.COM

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ. (26.07.2018)

Вашингтон залишається "важливим партнером" для Берліна, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель. І це попри те, що Дональд Трамп вважає ЄС торговельним "ворогом" США. (20.07.2018)

Якщо економічна суперечка з ЄС ніби розрядилась, то конфлікт між США та іншими торговельними партнерами загострюється. (26.07.2018)

Звісно, тут знову простежується притаманна для Трампа поведінка. Немов невихована дитина, він руйнує те, що побудували інші, щоб потім знову зібрати фрагменти докупи й гордо проголосити, що все це спорудив лише він сам. Натомість Жан-Клод Юнкер, наче добрий дідусь, що поблажливо ставиться до свого невгамовного онука, не зважав на такі дитячі витівки Трампа. Та й нехай, якщо це піде на користь європейській економіці і тому, що залишилося від трансатлантичної спільноти.

Уроки для ЄС і Трампа

Однак саме на цей урок останнього епізоду "Трамп-шоу" європейці мають особливо зважати. Адже він довів, що лише стійкість і єдність привели ЄС до успіху.

І взагалі Трамп - це втілення саме того, що американці називають "schoolyard Bully", тобто "шкільний розбишака". Такого як він не погамуєш готовністю до компромісу і раціональними аргументами. На таких як він враження справляють лише сила і розуміння з власного досвіду, що можна отримати по носі, якщо намагатимешся кривдити та шантажувати інших.

Європейцям варто не забувати про це й тоді, коли скажений господар Білого дому незабаром знову переживатиме один зі своїх нападів і вкотре зруйнує все, досягнуте досі. Це може трапитися вже завтра, з наступним дописом у Twitter.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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