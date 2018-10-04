 Коментар: ″Паспортизація″ України Угорщиною - бій без правил | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.10.2018

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Європа

Коментар: "Паспортизація" України Угорщиною - бій без правил

Видача угорських паспортів на Закарпатті громадянам України ставить під загрозу не тільки добросусідські відносини між двома країнами, а й майбутнє України в Євросоюзі та НАТО, вважає Сергій Руденко.

Прапор Угорщини

Угорщина вже давно роздає паспорти на Закарпатті

4 жовтня офіційний Київ, як і обіцяв, оголосив угорського консула на Закарпатті персоною нон грата. Підставою стало відео, на якому зафіксовано факт видачі угорських паспортів громадянам України та вимога консула приховувати це від української влади. Будапешт відповів висилкою першого секретаря посольства України. Але на цьому крапку в "паспортному скандалі" між країнами не поставлено. Угорщина пообіцяла Україні проблеми на шляху до НАТО та Євросоюзу. І частково вже реалізує свій план. Що зрештою зачіпає не тільки українську державу, а й Північноатлантичний альянс, і ЄС.

Закарпаття з угорським акцентом і паспортом

Історія з видачею угорських паспортів громадянам України на Закарпатті триває вже більше десяти років. Угорці оформляють громадянство тим, хто, на думку Будапешта, цього заслуговує. Йдеться насамперед про угорців, які живуть на заході України. Угорщина ніколи й не приховувала, що веде видачу паспортів у закарпатському Береговому. Скільки саме українців упродовж всього цього часу пройшли "паспортизацію", достеменно не відомо. Хтось називає цифру в десятки, хтось - в сотні тисяч виданих документів. Правда, мабуть, десь посередині.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

Для українців паспорт громадянина Угорщини відкриває широкі можливості для легального працевлаштування в Європі. Угорці ж розширюють чисельність своїх громадян і територію (останнє умовно, звичайно) за рахунок Закарпаття. І хоча подвійне громадянство в Україні заборонено, кримінальної відповідальності для власників двох паспортів не передбачається. Чим, власне, і користуються здобувачі угорського громадянства.

Чому ж тоді офіційний Київ після тривалої мовчанки вирішив поставити Угорщину на місце? Одна з причин - Будапешт почав демонстративно гальмувати європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Угорщина не задоволена новим українським законом про освіту, що нібито порушує права угорців, які живуть на Закарпатті. Результат: Будапешт заявив, що блокуватиме рух України в НАТО й ЄС. І обіцянки свої виконує. Так, на початку жовтня міністр оборони України Степан Полторак не потрапив на міністерську зустріч в НАТО виключно через позицію Угорщини. Раніше Будапешт блокував роботу комісії Україна-НАТО.

Російське дзеркало

Нинішня позиція Будапешта щодо України вигідна насамперед Росії. Кремль неодноразово заявляв: він категорично проти приєднання української держави до НАТО. Тепер у Москви з'явився союзник - член Північноатлантичного альянсу і Євросоюзу Угорщина, що публічно ставить під сумнів європейські та євроатлантичні перспективи України. До речі, ім'я глави МЗС Угорщини Петера Сіярто вже з'явилося на сайті "Миротворець", творці якого публікують дані осіб, яких вважають сепаратистами й агентами Кремля.

Звісно, дуже дивно те, що країна-член європейської спільноти, ігнорує українське законодавство і дозволяє своєму консульству діяти поза правовим полем України. Так, до територіальних претензій, певно, справа ще не дійшла. І слава Богу! Але де гарантії, що завтра Будапешт не заявить про необхідність захисту своїх громадян на території сусідньої України? Так, як це зробила та ж Росія, яка на початку двохтисячних активно роздавала свої паспорти жителям Кримського півострова. До чого це призвело - відомо.

DW.COM

Попри заклики з боку, зокрема, США, Угорщина заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО під час зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі. Українські дипломати очікують ескалації з боку Будапешта. (02.10.2018)

Якщо Угорщина не відкличе до кінця тижня свого консула в Береговому, то Київ вишле його, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (02.10.2018)

Угорщина відповіла дзеркально на вислання з України свого консула у Береговому Закарпатської області. Український консул у Будапешті має залишити країну протягом 72 годин. (04.10.2018)

Потрібно шукати рішення, яке звільнить українців від необхідності приховувати подвійне громадянство, вважає Павло Клімкін. (03.10.2018)

Через скандал із видачею українцям угорських паспортів консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон ґрата. Він має залишити територію України протягом 72 годин. (04.10.2018)

Зрозуміло, що Угорщина могла б вирішити конфлікт зі своїм консулом в Береговому, не чекаючи публічного видворення, а просто відкликавши його в Будапешт. Як це, до речі, і пропонував міністр закордонних справ України Павло Клімкін своєму угорському колезі Петеру Сіярто. Але той відмовився. Результат - дипломатичний скандал. На який тепер, очевидно, мають звернути увагу не лише в Москві, але й в інших європейських столицях. Не може ж норовливий Будапешт, який ігнорує українське правове поле, бути каменем спотикання на шляху України до НАТО та ЄС.

Подвійне громадянство для українців?

На тлі "паспортного скандалу" глава МЗС Павло Клімкін заявив, що пора обговорити можливість запровадження подвійного громадянства в Україні. Де-факто зо два (а іноді й три) паспорти в кишені мають не лише пересічні українці в Закарпатті, а й вищі державні чиновники. Так, в січні 2018 року голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров втратив свою посаду саме через подвійне громадянство (України й Великобританії), а не в зв'язку з інкримінованими йому злочинами. А колишній глава Дніпропетровської адміністрації Ігор Коломойський на запитання про його подвійне громадянство любив пожартувати про три своїх паспорти.

Скільки українців на сьогоднішній день мають подвійне громадянство, навряд чи хтось точно знає. Ідея Клімкіна, очевидно, має право на життя. Але тільки не під час війни з Росією й загострення відносин з Угорщиною. Тому що Москва буквально на наступний день після ухвалення такого закону візьметься за паспортизацію України, а потім заявить, що захищатиме своїх громадян від української "хунти". А Будапешт вимагатиме сатисфакції за свого консула на Закарпатті, який порушував Конституцію України. Тож якщо в Україні й буде законодавчо закріплене подвійне громадянство, то, напевно, не скоро. І це - абсолютно правильно.

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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