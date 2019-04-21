Коментар: Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження

На концертній сцені коміку легко грати свою роль. За допомогою шарму, але також задиркуватій поведінці він завойовує серця людей. Забезпечити хорошу розвагу - його найважливіша обіцянка. Успіх гарантовано й обіцянку швидко виконано. Якщо його публіка сміється й гучно радіє, то комік уже виграв. У телесеріалі Володимир Зеленський уже зіграв президента України, тепер він і справді став президентом.

З величезним відривом актор і комік переміг у другому турі виборів чинного президента Петра Порошенка. Передвиборна кампанія була вкрай поляризованою й велася на дуже особистісному рівні. За таких умов Зеленський не залишив Порошенкові жодного шансу. При цьому Зеленський послідовно уникав справжніх публічних дебатів. Свої політичні уявлення він змалював лише дуже приблизно. Але на концертній сцені та в соціальних мережах Зеленський скористався всіма можливими прийомами. І там він використав передвиборну боротьбу передусім для того, аби нищівно розправитися із системою Порошенка.

Велике невдоволення Порошенком

Перемога Зеленського свідчить, що змінити владу можливо, якщо велика частина населення невдоволена тією політикою, яку проводять. Після п'яти років Порошенка Україна й надалі належить до найбідніших у Європі країн. І надалі бракує інвестицій. Юстиція й надалі не є незалежною. Корупцію та кумівство так і не вдалося подолати.

Бернд Йоганн, керівник української редакції Deutsche Welle

Врешті-решт і над самим Порошенком почали згущатися хмари після повідомлень про низку корупційних скандалів у його тісному оточенні.

Сюди слід додати ще й війну на Сході України з сепаратистами, якими управляють з Росії. Про якісь натяки на політичне вирішення проблеми говорити не доводиться, навіть у гуманітарних питаннях нема поступу. І це стосується як людей на лінії фронту, так і теми політичних в'язнів. Порошенко як головнокомандувач хоча й забезпечив реформи в армії, але політично він перетворився на хардлайнера та націоналіста, який більше не в стані відкрити двері для політичного вирішення питань Криму та Донбасу.

Українці хочуть бачити нові обличчя

Усі ці проблеми тепер доведеться вирішувати Зеленському, котрий під час передвиборної кампанії не приховував, що не має політичного досвіду. Розв'язати всі ці проблеми шоу-зірка не зможе за допомогою жартів, шарму або веселих кліпів у YouTube. Цілком імовірно, що йому та його прихильникам уже невдовзі буде не до сміху. Адже обіцяний перезапуск є складним процесом й існує ризик провалу.

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя. Поки що команда Зеленського є малою. І лише після запланованих на жовтень парламентських виборів стане зрозуміло, хто в майбутньому керуватиме Україною. Тоді ми зможемо й побачити, з якими політичними силами співпрацюватиме Зеленський. Для тієї чи іншої частини його виборців тут може бути й розчарування.

Чимало запитань до нового президента

Отже, Зеленському доведеться попіклуватись, аби такі союзи не звели нанівець настрої побудувати щось нове, які породило його обрання. На ньому вже тяжіє закид у тому, що він підтримує тісні ділові та приватні стосунки з Ігорем Коломойським, суперечливим олігархом, котрий втік з України. Виникає запитання, як бізнесмен Зеленський вчинить зі своїм шоу-бізнесом та участю в інших медіа-компаніях після того, як обійме посаду президента. Українці ще чекають на чимало відповідей від свого майбутнього президента. Тепер він нарешті повинен сказати й довести своїми діями, що як президент він справді все робитиме краще.

Також у Європі, в США та Канаді, які підримують Україну на шляху реформ, хочуть знати, яким далі рухатиметься ця країна. Сюди належить і бажання бачити впорядковану передачу влади й очікування, що переможець та переможений з повагою поставляться до результатів голосування. Після протестів на Майдані українці вже вдруге в демократичний спосіб стартували перезавантаження. І з цим їх слід привітати.

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