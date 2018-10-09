 Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з ″яструбом″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 10.10.2018

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Світ

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"

Відставку постійної представниці США в ООН неодноразово зображали як втрату одного з небагатьох поміркованих голосів здорового глузду. Однак насправді це не так, вважає Міхаель Кніґґе.

Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу ООН

Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу ООН

Особа Ніккі Хейлі залишає мало приводів знову скаржитися на постійні відставки в Білому домі, котрі набули вже інфляційного характеру. І досі не ясно, чи дружнє на вигляд звільнення постійної представниці США при ООН було задовго запланованим і обговорювалося з Дональдом Трампом, чи навпаки, імовірно, вона планує кинути виклик чинному президенту на наступних виборах 2020 року.

Зрештою, такі розмірковування мало допомагають і в оцінці того, яку позицію США зайняли на міжнародній арені. Тож натомість зосередимось на тому, що ми знаємо, тобто на підсумках діяльності Хейлі на посаді постійної представниці США в ООН. Якщо бути відвертим, то ці підсумки є швидше невтішними. Однозначно: за два роки перебування в Нью-Йорку вона відстоювала права людини, до того ж вона була однією з нечисленних представниць адміністрації Трампа, які іноді критикували Росію.

Кореспондент DW у Вашингтоні Міхаель Кніґґе

Кореспондент DW у Вашингтоні Міхаель Кніґґе

Жорстка представниця інтересів США

Однак за це її не запам'ятають. Ніккі Хейлі не лише є однією з тих жінок у кабінеті Трампа, які найбільше привертають до себе увагу, але також і особою, яка як мало хто інший підтримує трампівську політику виходу з міжнародних організацій: за її підтримки США вийшли не лише з підтримуваної в ООН Паризької кліматичної угоди, але також і з ядерної угоди з Іраном, з культурного фонду ЮНЕСКО і з Ради ООН з прав людини.

Її запам'ятають за те, що вона погрожувала у Twitter членам ООН, які підтримали суто символічну резолюцію проти перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалима. Її запам'ятають за впровадження нового і небезпечного принципу, згідно з яким, США допомагають тільки тим державам, які вони вважають дружніми, себто державам, які цілком і повністю підписуються на підтримку трампівської політики і в ООН постійно голосують із США.

DW.COM

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. ООН та Євросоюз стурбовані цим рішенням. (20.06.2018)

У Радбезі ООН відбулось перше з початку року засідання щодо ситуації на Сході України. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі звинуватила Москву у розпалюванні конфлікту в Донбасі. (30.05.2018)

Не можна забувати, що Вашингтон за її перебування на посаді припинив фінансування Фонду ООН у галузі народонаселення і замість того поновив так зване Global Gag Rule, правило котре забороняє уряду США підтримувати фінансово міжнародні організації в галузі охорони здоров'я, які підтримують проведення абортів.

Довга рука Трампа в ООН

Загалом Хейлі була палкою прихильницею політики Трампа "Америка передусім", яка відверто підтримує односторонній підхід у вирішенні міжнародних проблем, що фундаментально суперечить ключовим принципам ООН. Її особистий стиль хоча інколи й пом'якшував відверто вороже ставлення Трампа до принципу мультилатералізму в ООН, однак таке його ставлення все одно було постійно відчутним.

На її захист можна зазначити, що вона зробила усе, щоб утримати Трампа від іще більшої шкоди. Можна також сказати, що її наступник може зробити все ще гірше. Але тут уже запізно щось виправляти. З огляду на всю шкоду, яку адміністрація Трампа вже завдала на численних фронтах, навряд чи можна говорити, що "могло би бути ще гірше".

За всіма традиційними мірилами партії, Ніккі Хейлі просто не можна зобразити поміркованою республіканкою. Вона була головною візитівкою політики Трампа на міжнародній арені. Немає причин для світу через її відставку проливати бодай одну сльозу.

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