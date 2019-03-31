Коментар: Країна Зеленського, який перемагає

Понад 30 відсотків українців віддали свої голоси актору Володимиру Зеленському в першому турі президентських виборів в Україні. Два головних суперника художнього керівника "Студії "Квартал 95" - Петро Порошенко та Юлія Тимошенко - отримали в підсумку стільки ж, як актор, але сумарно.

Секрет феномену Зеленського

Успіх Володимира Зеленського на президентських виборах можна пояснити просто - українці втомилися від нинішньої політичної еліти. Вони хочуть бачити на чолі країни нових людей з незаплямованою репутацією та без корупційного "шлейфу". У ці очікування чітко вписався кіношний герой Зеленського із серіалу "Слуга народу" - вчитель Василь Голобородько, який примхою долі став президентом України. Саме цей герой за підтримки телеканалу "1+1" і допоміг худкерівнику "Студії "Квартал 95" завоювати симпатії майже третини українців. Можна по-різному оцінювати виборців коміка, але це - їхній вибір.

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Зеленський - не політик. І, вірогідно, не скоро ним стане. Йому бракує знань, досвіду, вміння та багато чого іншого. До майбутнього президентства він ставиться як до чергової своєї ролі, для котрої він так і не зміг вивчити слова. Упродовж останніх двадцяти років ми були свідками становлення Зеленського як актора. Зараз комік вивчає ази політичної науки. І робить він це незграбно, плутає поняття, цифри та географічні напрямки.

Головна небезпека в Зеленському на посаді глави держави - непрогнозованість його дій. Передвиборчої кампанії коміка недостатньо для того, аби уявити, якою буде Україна у випадку обрання його президентом. Він не має політичної команди, ідеології та уявлення про те, як функціонує державна машина. Порошенко публічно називає Зеленського "маріонеткою" олігарха Ігоря Коломойського. Але це навряд чи може зруйнувати довіру до нього українців. І це, мабуть, найбільш суворий вирок усьому політичному класові країни, що нині існує.

Піррова перемога Порошенка

Після першого туру президентських виборів Петро Порошенко випромінює оптимізм. Він жартує, глузує та демонструє бажання перемогти на виборах. Незважаючи на очевидну перевагу Зеленського, нинішній глава держави не приховує радощів із приводу свого виходу до другого туру. А точніше тішиться, що туди не потрапляє його давня опонентка - Юлія Тимошенко, яка обіцяла у випадку свого приходу до президентського крісла відправити Порошенка та його соратників до в'язниці. Так, програму мінімум він виконав. Тепер упродовж трьох тижнів - до другого туру виборів, який має відбутися 21 квітня, - Порошенко спробує переконати українців, що він кращий за Зеленського. Але зробити це йому буде все ж таки непросто.

Поза всяким сумнівом, обидва фіналісти президентських виборів - політичні фігури різного калібру. Їх навіть складно порівнювати. За спиною в Порошенка - двадцять років перебування в політиці. Він був секретарем Ради національної безпеки й оборони, депутатом Верховної Ради і двічі міністром. Зеленський - новачок в українській політиці. Три місяці передвиборчої кампанії продемонстрували, що ми маємо справу не з політиком, а з актором. Ну, максимом, із бізнесменом. І не більше.

Порошенко вже запросив Зеленського на дебати. Чинний президент переконаний, що художній керівник "Студії "Квартал 95" програє йому "всуху". Вірогідно, він розраховує на мобілізацію патріотичних настроїв виборців, які гостро відчують загрозу приходу до влади коміка. І це, мабуть, головна помилка Петра Олексійовича. Те, на що він зараз дивиться як на майстер-клас для актора, що випадково потрапив у політику, може зіграти із ним злий жарт. Так, поруч з нинішнім главою держави Зеленський-політик може виглядати безглуздо. Але, скажіть, як сам президент України виглядатиме поруч з актором, який має підтримку майже третини українців? Чи не виглядатиме сам Порошенко кумедним поруч із коміком та його можливими жартами? А ще цікавіше, що скаже Петро Олексійович, якщо все ж таки програє Зеленському?

Сльози Юлії та її мрії

Чим би не закінчились президентські вибори в Україні, цілком імовірно, що майбутнє країни крім фіналістів - Петра Порошенка та Володимира Зеленського - багато в чому визначатиме ще одна людина - Юлія Тимошенко. Нинішня поразка, очевидно, примусить її команду максимально мобілізуватися на виборах до Верховної Ради, котрі відбудуться в жовтні 2019 року. Лідерка "Батьківщини" тричі безуспішно намагалася стати президенткою країни. Тепер вона, вірогідно, буде змушена повернутись до ідеї парламентської республіки й конституційного закріплення в Україні посади канцлера. Ну, і призначення на цю посаду, звісно, самої Тимошенко.

Попередній досвід лідерки "Батьківщини" свідчить, що вона вміє знаходити політичних попутників для досягнення своїх цілей. Якщо президентом України буде обрано Володимира Зеленського і це якимось чином заважатиме планам Юлії Володимирівни, вона може товаришувати в парламенті проти нього з тими, кого навіть терпіти не може - із тими ж представниками "Блоку Петра Порошенка" або ж із колишніми регіоналами. І, дивись, канцлерство виявиться не такою вже нездійсненною мрією. Якщо ж Петро Порошенко удруге очолить Україну, Тимошенко, напевно, товаришуватиме із Зеленським, чия політична партія "Слуга народу" має хороші прогнози від соціологів для участі у парламентській кампанії.

Як би це зараз дивно не звучало, але поразка відкриває перед Тимошенко нові політичні перспективи. Оскільки "Юля-опозиціонерка" і "Юля-при владі" - це різні люди. І тим більше, за президента Зеленського чи за президента Порошенка. Двом же останнім, напевно, буде не солодко після перемоги на президентських виборах. І першому, і другому доведеться ще доводити своє лідерство у настільки поляризованому українському суспільстві й українських політичних колах.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.