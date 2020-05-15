Коментар: Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Теорії змови не тільки процвітають - вони вже досягли усіх верств суспільства. Тільки за останні кілька днів ми побачили якщо і не емпіричні, то принаймні анекдотичні докази цього: моя стрічка у Facebook сповнена повідомлень, спрямованих проти вірусологів, Білла Гейтса, вакцинації, Анґели Меркель і карантину під час пандемії коронавірусу.

Буквально за одну ніч багато хто перетворився на таких самих експертів, як ті, з яких вони зробили власних ворогів. Але не сприймають вони, звісно, лише експертів з іншою точкою зору. Не кажучи вже про те, що люди, які охоче діляться думками у Facebook, автоматично не стають експертами, як би їм цього не хотілося.

Паралелі з теоріями змови 2015 року

Александер Ґерлах

Теорії змови міцно вкоренилися у Німеччині ще під час кризи біженців 2015 року. Тоді їхні прихильники стверджували, що канцлерка Анґела Меркель начебто таємно планувала "перезаселення" ФРН і спеціально заполоняла країну людьми "зі Сходу". Тоді ж озвучувалися підозри і у всесвітній змові. У зв'язку з цим раз у раз спливало ім'я американського мільярдера і філантропа Джорджа Сороса, що у свою чергу слугувало "доказом" існування єврейської світової змови. Ну, і на довершення до всього вишенькою на торті стали "рейхсбюргери", які не визнають легітимності ФРН і видають самі собі альтернативні "паспорти".

Дещо з цих теорій змови звучало настільки сумно, що зрештою ставало аж смішно. При цьому не було відчуття, що петля змовників все тугіше затягується у мене на шиї. Але цього разу все інакше. Чому? Можливо, через те, що пандемія COVID-19 дійсно зачіпає всіх і кожного. Вона не обійшла нікого: діти не можуть ходити на групи подовженого дня, у дитячий садок чи школу. Батьки повинні залишатися з ними вдома і при цьому, як і раніше, піклуватися про хліб насущний. Університети спорожніли.

Протягом багатьох тижнів було закрито все: від ресторанів до перукарень. Люди позбавлені засобів до існування, хоча в багатьох країнах поступово відновлюється робота однієї галузі за іншою. Пацієнти, які не хворіють COVID-19, повинні довго чекати на операції. Літні люди не можуть бачитися з рідними і друзями. А ті, для кого коронавірусна інфекція закінчується летально, вмирає повільною смертю від задухи на самоті.

Білл Гейтс винен у пандемії коронавірусу - поширена претензія серед прихильників теорій змови

Невже все це відбувається насправді? Невже це все здатний зробити якийсь вірус? Переважній частині суспільства, яка відповідає на це запитання "так" - зітхнувши і, можливо, навіть зі сльозами на очах, - протистоїть ревучий натовп, який збирається в публічних місцях і пліч-о-пліч голосно вимагає припинення карантину. Цей натовп об'єднує непорушна віра в те, що "ті, хто нагорі", - у змові зі злом. У 2015 році на передній план мали змогу вийти переконані противники міграції, які завжди дотримувалися цієї позиції. Критиці піддавалися не самі факти, а план політиків, за допомогою якого вони намагалися впоратися з цими фактами - з тим, що в країні налічувалося близько мільйона нових біженців.

Сумніви в очевидних фактах

Сьогодні мова йде передусім про факти - про поширення вірусу. Саме з цього моменту думки діаметрально розходяться. Одні вважають, що COVID-19 не більш небезпечний за сезонний грип. Інші довіряють прихильникам ідеї колективного імунітету, які на міжнародній арені в переважній меншості. Треті відкидають вакцинацію як щось абсолютно марне - рух антиваксерів існує вже давно. Хоча проти SARS-CoV-2 поки що немає вакцини.

Якщо суспільство не може дійти згоди навіть щодо очевидних фактів - що це означає? В такому випадку рано чи пізно - якщо цього ще не сталося - у нього не залишиться ані місця, ані організації, які могли б сформувати громадську думку або модерувати дискусію про різноманітні можливості інтерпретації фактів. Цей вірус потрапив у Німеччині в усі сфери суспільства: навіть невелика група високопоставлених католицьких єпископів оприлюднила лист, в якому йшлося про якийсь "світовий уряд".

Учасники демонстрації проти карантинних заходів у Штутгарті, 9 травня

Для автократів, які останніми роками дискредитували експертів і принижували еліти, ця вистава - справжнє свято. Вони радіють, що їм успішно вдалося підкорити людей своєму впливу. І вже не оспівується освіченість, а витягується сопілка і складаються дифірамби сильній особистості. Скромність, яка зазвичай супроводжує знання, висміюється, а замість цього прославляються чутки. Зрештою останніми цвяхами в кришку труни нашої демократії стануть дурість і забобони. І причиною цього краху буде не коронавірус, а отрута, яку популісти вливали в нас по краплі протягом багатьох років.

Автор: Александер Ґерлах, лінгвіст, теолог, старший науковий співробітник Ради Карнегі з етики в галузі міжнародних відносин і старший науковий співробітник Кембріджського університету.

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