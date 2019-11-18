Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) підготували і спрямували до Генпрокуратури України проєкт підозри колишньому президентові Петру Порошенку. Йому закидають зловживання владою і спробу захоплення державної влади під час відбору членів Вищої ради правосуддя весною 2019 року. ДБР наполягає на позбавленні експрезидента депутатської недоторканності і притягнення його до кримінальної відповідальності. Починаючи кримінальне переслідування Порошенка, нинішня влада, схоже, відкриває скриньку Пандори, жертвою чого може стати вже сам президент Зеленський.

13 кримінальних справ Петра Порошенка

У лютому 2019 року, ще на самому початку президентської кампанії в Україні, Володимир Зеленський пообіцяв посадити свого основного конкурента. "Кандидатів багато, але один з них, безсумнівно, сяде в тюрму!" - обіграв тодішній художній керівник студії "Квартал 95" передвиборче гасло Петра Порошенка "Кандидатів багато - президент один". Правда, після приходу Зеленського до влади "посадкою" його попередника зайнявся колишній утікач і соратник Януковича - Андрій Портнов, за заявою якого ДБР і відкрило всі 13 кримінальних проваджень стосовно Порошенка.

Що ж йому інкримінують? Перехід українських кораблів з Чорного до Азовського моря через Керченську протоку 25 листопада 2018 року, ухилення від сплати податків підприємством "ПрАТ "Кузня на Рибальському", коли ним володів експрезидент, порушення закону під час купівлі ним телеканалу "Прямий", втручання в роботу Окружного адміністративного суду у справі про націоналізацію "Приватбанку" etc. Але притягнути до кримінальної відповідальності Петра Порошенка ДБР хоче нібито за незаконний вплив на конкурсний відбір кандидатів під час призначення членів Вищої ради правосуддя.

Сергій Руденко - український журналіст і політичний оглядач

Провину Петра Порошенка ДБР доводитиме в суді. Але перед цим Генпрокуратура повинна буде внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з Порошенка і притягнення його до кримінальної відповідальності. Те, що це станеться, гадаю, ні в кого сумнівів не викликає. Генпрокурор - найближчий соратник Зеленського, а фракція "Слуга народу" має більшість у Верховній Раді. Питання лише в тому, чи отримає нинішній глава держави у результаті цього очікуваний ним ефект і чи не потрапить сам у таку ж пастку після завершення свого президентства.

"А" і "Б" сиділи на Трубі

Сам Петро Порошенко стверджує, що всі звинувачення проти нього політично мотивовані і не мають жодного відношення до реального порушення законів. Мовляв, нинішній директор ДБР Роман Труба перебуває під жорстким контролем колишніх соратників Віктора Януковича. І всі звинувачення - це особиста помста "колишніх" і за Революцію гідності, і за його проукраїнську позицію.

Як би там не було, але дії відомства Романа Труби, за однією з версій, пов'язані з ухваленими нещодавно поправками до закону про ДБР. Після набуття ними чинності нинішній директор ДБР буде відправлений у відставку. Чи вплинуло це на активність Труби, сказати важко. Але очевидно, що ДБР кудись поспішає.

Адже 1 січня 2020 року імунітет народних обранців перестане діяти. І тоді ДБР разом з Генпрокуратурою без жодних подань до Ради зможуть притягувати до кримінальної відповідальності усіх без винятку депутатів. У тому числі - й експрезидента Петра Порошенка.

Зеленський повторює помилку Януковича

Події, які сьогодні розгортаються довкола Петра Порошенка, дуже нагадують часи президентства Віктора Януковича. Той, прийшовши до влади у 2010 році, передусім взявся за своїх вічних опонентів - Юлію Тимошенко і Юрія Луценка, кинувши їх за ґрати.

Віктор Федорович був упевнений: відсутність у публічній політиці цього дуету дозволить йому володарювати без всяких проблем. Але Янукович помилився. Тимошенко і Луценко за ґратами створили йому більше проблем, ніж на волі.

Бажання Зеленського посадити Порошенка легко пояснити: нинішній глава держави обіцяв це під час своєї передвиборчої кампанії. І цим Зеленський відрізняється від Януковича. Від останнього українці не чекали "посадок" Тимошенко і Луценка.

Натомість нинішній президент упевнений: саме "крові" Порошенка від нього й чекають виборці. Але і Зеленський, і Янукович, мабуть, схожі в одному: у нездатності прорахувати наслідки своїх дій проти опонентів.

Петро Порошенко, на відміну від Тимошенко і Луценка зразка 2010-2011 років, зараз має підтримку активної частини суспільства. Тих, хто свого часу виходив на Євромайдан, тих, хто воював на Донбасі, і тих, хто брав участь в акціях "Ні - капітуляції!" Для останніх Володимир Зеленський - людина, дії якого загрожують національній безпеці. А Порошенко - той, хто цьому протистоїть. Хоча, напевно, і перше, і друге твердження можуть бути спірними.

Але, як би дивно це не звучало, саме Зеленський зараз виштовхує Порошенка у глуху опозицію. У ту саму опозицію, яка в будь-який момент може вийти на вулиці та майдани Києва у випадку, якщо президент Зеленський, на їхню думку, діятиме не в інтересах української держави. У ту опозицію, яку може об'єднати можлива "посадка" Порошенка.

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