Коментар: Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче

Оце був день у Вашингтоні! Дві близькі до Дональда Трампа людини, вочевидь, змушені будуть провести чимало часу за ґратами. Колишнього керівника його передвиборної кампанії Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення. І майже в той самий час колишній адвокат Трампа Майкл Коен у суді визнав себе винним у порушенні законодавства щодо фінансування передвиборної кампанії - і він стверджує, що робив це за вказівкою. Для всіх противників Трампа це - хороші новини.

У випадку Манафорта головним було не питання, чи виборчий штаб республіканців йшов на незаконні домовленості з представниками російського уряду з метою нашкодити тодішній конкурентці Трампа Гілларі Клінтон. Однак ця тема все ж відіграє важливу роль - також під час ще одного процесу над Манафортом, який розпочнеться у середині вересня.

Коен визнав себе винним у тому, що на прохання "кандидата" сплатив гроші за мовчання двом жінкам, з якими, вочевидь, у Трампа був секс. При цьому, за словами Коена, ця сплата була здійснена з метою "вплинути на вибори". Трамп же неодноразово запевняв, що не було жодних сексуальних контактів та жодних грошових виплат. Якщо Коен в юридичному сенсі винний, то Трампа це поки влаштовує.

Редактор DW Мартін Муно

Привіт від "Вотергейту" та Моніки Левінскі

Протизаконні дії під час передвиборної кампанії та подружня зрада, яку рішуче заперечують, - обидві ситуації займають помітне місце в підручнику історії США. У першому випадку - Вотергейтському скандалі - в 1974 році Річард Ніксон змушений був піти з поста президента США, аби уникнути процедури імпічменту. У другому випадку таку процедуру проти Біла Клінтона розпочали, оскільки він заперечував під присягою, що мав сексуальні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі. Зрештою, процедура провалилася, однак репутація Клінтона суттєво постраждала.

І хоча стає все очевиднішим, що Трамп під час передвиборної кампанії шахраював, підкупляв та брехав, тобто є хороші підстави для процедури імпічменту, однак сама процедура поки не проглядається. Бо для неї необхідне схвалення простою більшістю у Палаті представників та двома третинами в Сенаті. Складно уявити, що республіканці, які мають більшість в обох палатах, підуть проти президента-однопартійця. Також складно уявити, що демократи на проміжних виборах у листопаді зможуть здобути більшість в обох палатах.

Глибоко розколота країна

Байдуже, що закидають президенту Трампу, - значна частина населення США і надалі підтримує його. Повідомлення про порушення з боку президента сприймаються його прихильниками як пропаганда та "фейкові новини брехливої преси" - і ці закиди заохочуються Трампом ледь не щодня у його гнівних твітах. США сьогодні - глибоко розколота країна: прибічники та противники Трампа не можуть навіть дійти спільного знаменника щодо фактів, на основі яких можна судити про дії цього чолов'яги. І ця обставина змушує нас з тривогою дивитися на політичну культуру цієї багатої традиціями демократії.

Отже, залишаються суди: з огляду на тривалі терміни ув'язнення, які їм загрожують, цілком ймовірно, що Коен та Манафорт підуть на співпрацю зі слідством. А тому не варто дивуватися, якщо невдовзі громадськість дізнається нові малоприємні факти. Утім, дуже сумнівно, що справа дійде до обвинувачення проти президента, оскільки завдяки посаді він має політичний імунітет - принаймні проти закидів, які стосуються його повноважень. Юристи ж можуть тепер сперечатися стосовно питання, чи підпадають під це сексуальні витівки Трампа перед його обранням. Він ж сам вважає, що навіть може себе помилувати. А тому схоже на те, що господар Білого дому, попри слабкості свого характеру, зможе безперешкодно продовжувати свою волюнтаристську політику. Керуючись гаслом: "Якщо репутацію вже зруйновано, то можна правити цілком безцеремонно". І це - погана новина цього знаменного дня у Вашингтоні.

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