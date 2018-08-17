 Коментар: Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Коментар: Дональд Трамп - снаряди рвуться все ближче

Два процеси, дві важкі особисті поразки для Дональда Трампа. Однак сподіватися на завершення його президентства поки зарано, вважає Мартін Муно.

На відсторонення Дональда Трампа від посади сподіватися поки зарано, вважає Мартін Муно

На відсторонення Дональда Трампа від посади сподіватися поки зарано, вважає Мартін Муно

Оце був день у Вашингтоні! Дві близькі до Дональда Трампа людини, вочевидь, змушені будуть провести чимало часу за ґратами. Колишнього керівника його передвиборної кампанії Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення. І майже в той самий час колишній адвокат Трампа Майкл Коен у суді визнав себе винним у порушенні законодавства щодо фінансування передвиборної кампанії - і він стверджує, що робив це за вказівкою. Для всіх противників Трампа це - хороші новини.

У випадку Манафорта головним було не питання, чи виборчий штаб республіканців йшов на незаконні домовленості з представниками російського уряду з метою нашкодити тодішній конкурентці Трампа Гілларі Клінтон. Однак ця тема все ж відіграє важливу роль  - також під час ще одного процесу над Манафортом, який розпочнеться у середині вересня.

Коен визнав себе винним у тому, що на прохання "кандидата" сплатив гроші за мовчання двом жінкам, з якими, вочевидь, у Трампа був секс. При цьому, за словами Коена, ця сплата була здійснена з метою "вплинути на вибори". Трамп же неодноразово запевняв, що не було жодних сексуальних контактів та жодних грошових виплат. Якщо Коен в юридичному сенсі винний, то Трампа це поки влаштовує.

Редактор DW Мартін Муно

Редактор DW Мартін Муно

Привіт від "Вотергейту" та Моніки Левінскі

Протизаконні дії під час передвиборної кампанії та подружня зрада, яку рішуче заперечують, - обидві ситуації займають помітне місце в підручнику історії США. У першому випадку - Вотергейтському скандалі - в 1974 році Річард Ніксон змушений був піти з поста президента США, аби уникнути процедури імпічменту. У другому випадку таку процедуру проти Біла Клінтона розпочали, оскільки він заперечував під присягою, що мав сексуальні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі. Зрештою, процедура провалилася, однак репутація Клінтона суттєво постраждала.

І хоча стає все очевиднішим, що Трамп під час передвиборної кампанії шахраював, підкупляв та брехав, тобто є хороші підстави для процедури імпічменту, однак сама процедура поки не проглядається. Бо для неї необхідне схвалення простою більшістю у Палаті представників та двома третинами в Сенаті. Складно уявити, що республіканці, які мають більшість в обох палатах, підуть проти президента-однопартійця. Також складно уявити, що демократи на проміжних виборах у листопаді зможуть здобути більшість в обох палатах.

DW.COM

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. (22.08.2018)

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення. (22.08.2018)

У Білому домі наголошують, що зізнання Майкла Коена не означають жодних правопорушень з боку президента Дональда Трампа. (23.08.2018)

Американські видання у редакційних матеріалах засудили напади президента Дональда Трампа на вільну пресу. (16.08.2018)

Глибоко розколота країна

Байдуже, що закидають президенту Трампу, - значна частина населення США і надалі підтримує його. Повідомлення про порушення з боку президента сприймаються його прихильниками як пропаганда та "фейкові новини брехливої преси" - і ці закиди заохочуються Трампом ледь не щодня у його гнівних твітах. США сьогодні - глибоко розколота країна: прибічники та противники Трампа не можуть навіть дійти спільного знаменника щодо фактів, на основі яких можна судити про дії цього чолов'яги. І ця обставина змушує нас з тривогою дивитися на політичну культуру цієї багатої традиціями демократії.    

Отже, залишаються суди: з огляду на тривалі терміни ув'язнення, які їм загрожують, цілком ймовірно, що Коен та Манафорт підуть на співпрацю зі слідством. А тому не варто дивуватися, якщо невдовзі громадськість дізнається нові малоприємні факти. Утім, дуже сумнівно, що справа дійде до обвинувачення проти президента, оскільки завдяки посаді він має політичний імунітет - принаймні проти закидів, які стосуються його повноважень. Юристи ж можуть тепер сперечатися стосовно питання, чи підпадають під це сексуальні витівки Трампа перед його обранням. Він ж сам вважає, що навіть може себе помилувати. А тому схоже на те, що господар Білого дому, попри слабкості свого характеру, зможе безперешкодно продовжувати свою волюнтаристську політику. Керуючись гаслом: "Якщо репутацію вже зруйновано, то можна правити цілком безцеремонно". І це - погана новина цього знаменного дня у Вашингтоні. 

Цей коментар є особистою думкою автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

Також за темою

USA, Washington: U.S. Präsident Trump hält Kabinettssitzung ab

Білий дім щодо зізнання Коена: Трамп не зробив нічого неправильного 23.08.2018

У Білому домі наголошують, що зізнання Майкла Коена не означають жодних правопорушень з боку президента Дональда Трампа.

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen

Екс-адвокат Трампа Коен визнав себе винним 22.08.2018

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення.

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Трамп похвалив Манафорта та звинуватив екс-адвоката Коена у вигадках 22.08.2018

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт не зламався, вважає президент США. Натомість Трамп звинуватив свого колишнього адвоката Майкла Коена у вигадках.

Докладно

Deutschland Inklusion an der Schule (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

"Бачити серцем": як Олеся Яскевич змінює суспільство (відео)

Уже третій рік поспіль Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", проводить літній табір для дітей з інвалідністю. 

Торговельна війна між США та КНР набирає обертів

США і Китай запровадили нові ввізні мита

Набули чинності мита, запроваджені США щодо Китаю на загальну суму 16 мільярдів доларів. КНР негайно відреагувала. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  