 Коментар: Бажання купити Гренландію - холодний розрахунок Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.08.2019

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Світ

Коментар: Бажання купити Гренландію - холодний розрахунок Трампа

Своєю пропозицією купити Гренландію Дональд Трамп вкотре розхитує світовий порядок, за яким живе західний світ після війни. При цьому для Трампа найголовнішим є геополітичний вплив в Арктиці, вважає Олівер Саллет.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

Відомо, що у питанні змін клімату, спричинених діяльністю людини, президент США Дональд Трамп займає скептичну позицію. Тепер схоже, що саме танення льодовиків Гренландії покращує йому настрій. Це пояснюється тим, що за Гренландією розташована Арктика - один з найменш розвіданих регіонів на планеті з величезним економічним потенціалом.

Очевидним є те, що за пропозицією американського президента купити Гренландію стоїть зацікавленість у її природніх ресурсах, доступ до яких завдяки змінам клімату та таненню льодовиків невдовзі значно спроститься. І про це знає навіть Трамп, який відкидає існування проблеми змін клімату - і він не приховує того, що США прагнуть отримати лідерство у змаганні за Арктику в майбутньому.

Геополітичне домінування США

До арктичних країн світу належать не лише США, Канада, Норвегія та Данія, але й Росія, яка є геополітичним суперником Трампа. Навіть Китай, який не володіє жодними територіями в Арктичному регіоні, але при цьому наполегливо і недвозначно висуває свої претензії на нього, аргументуючи це тим, що він є територіально "близькою до Арктики" країною.

Олівер Саллет, кореспондент DW у Вашингтоні

Олівер Саллет, кореспондент DW у Вашингтоні

Зрозумілим є те, що нині йдеться про дещо більше, ніж просто купівлю нерухомого майна. Боротьба за природні ресурси та морські шляхи відображає зміну світового порядку та геополітичної ієрархії старих та нових світових гегемоній. І Трампу потрібно ніщо інше, ніж американське домінування в Арктиці - і за нього він має боротися проти Росії і Китаю.

Ідея зробити Гренландію американською є зовсім не новою: у 1946 році це вже намагався зробити президент США Гаррі Трумен. Тоді, як і зараз, Данія подякувала за пропозицію, але відмовилася від неї. І якщо пригадати історію, то також Аляска, Луїзіана та Американські Віргінські острови стали американськими за гроші. То ж справді: чому ж гасло "Зробити Америку знову великою" не можна, власне, застосувати і до Гренландії?

Трамп ставить під питання світовий порядок

Але від 1946 року минуло не лише сім десятиліть. Певний час після завершення Другої світової війни ще формувався новий світовий порядок, насамперед під проводом США.

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Гренландія – багата на корисні копалини країна. Через зміни клімату крига тане, а видобуток сировини стає і простішим, і небезпечнішим. (18.03.2013)

З того часу країни Заходу об'єднує їхня спільна участь у НАТО, і до держав-членів цієї організації належать також США та Данія. Цей військовий блок був гарантом свободи та мультилатералізму.

Зараз, однак, Китай зазіхає на позиції США як світової держави і частину відповідальності за це несе Трамп. Відтоді, як він став президентом США, Трамп намагається послабити основи порядку, за яким живе Захід: він намагався сприяти розколу всередині Європейського Союзу, ставив під питання існування НАТО, намагався зблизитися з диктаторами і віддалявся від давніх західних союзників. Пропозиція купити Гренландію може бути порушенням табу - але вона вписується у бачення світу нинішнім президентом США.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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