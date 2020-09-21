Коли відвідувачі чіпляються до міністрів: чи безпечно в німецькому Бундестазі

Цієї середи у німецькому Бундестазі можна було спостерігати незвичну для цієї будівлі сцену: розлючена пані кидається на депутата і водночас міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) з образами. Називає його безсовісним, знімає на камеру мобільного телефону. Міністр, який в цей момент намагається потрапити до кабіни ліфту, зберігає спокій. В цей момент вже інша людина, чоловік, підключається до вербальної атаки на міністра, називає його надутим та зарозумілим, атмосфера стає агресивною. Про те, що у будівлі парламенту їх переслідували сторонні особи, заявила і низка інших депутатів Бундестагу.

Про це у розмові з DW розповідає і представник фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Константін Куле (Konstantin Kuhle): "Коли жінка, яка потім напала з образами на Петера Альтмаєра, сунула свій мобільний телефон мені в обличчя, я, на щастя, стояв вже просто перед дверима пленарної зали, тож зміг просто уникнути подальшого розвитку ситуації. Погрози і образи депутатів у будівлі німецького Бундестагу - це зовсім новий рівень знецінення наших демократичних процесів, який не може залишати нас як парламентарів байдужими".

До депутата від фракції Вільної демократичної партії Константіна Куле також чіплялися відвідувачі Бундестагу

Чотири порушники спокою виявилися відвідувачами трьох членів фракції правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Франциска Брантнер (Franziska Brantner), депутатка від Зелених, сказала DW з цього приводу: "Це жахливо, що АдН свідомо протягує до Бундестагу осіб, які ображають депутатів і намагаються залякати їх перед голосуванням. За це потрібно серйозно взятися. Ми не можемо допустити, аби депутати більше не могли вільно виконувати свою роботу".

Водомети і затримання перед Бундестагом

Головною темою обговорень німецьких народних обранців цього дня було ухвалення нової редакції закону про захист населення від інфекційних хвороб, яке противники політики уряду щодо боротьби з коронавірусом використали як привід, аби влаштувати бурхливі протести проти влади. Поки відвідувачі переслідували та вербально атакували депутатів, поліція розганяла перед будівлею парламенту демонстрацію у декілька тисяч людей, які прийшли без масок і не тримали дистанції один до одного. Поліція застосувала водомети. Підсумок: 77 поранених правоохоронців, 365 затриманих.

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Провокації відбувалися і у пленарній залі Бундестагу - на фото плакати АдН про те, що новий закон начебто "вбив конституцію"

У п'ятницю, 20 листопада, інцидент став предметом обговорення у Бундестазі. Співголова фракції АдН Александер Ґауланд (Alexander Gauland) був змушений вибачитися за поведінку гостей його однопартійців. Він також додав, що, за рішенням фракції, депутати Удо Геммельґарн (Udo Hemmelgarn) та Петр Бістрон (Petr Bystron), на запрошення яких прийшли у парламент порушники порядку, зобов'язані подати письмові вибачення за те, що сталося, голові Бундестагу Вольфґанґу Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Бундестаг - особливо безпечне місце?

Бундестаг із усіма його будівлями та прилеглою територією, за законом, є одним з особливо захищених місць Німеччині, як, власне, і урядові квартали інших країн. Довкола Бундестагу існує певна спеціальна зона, яку, втім, важко помітити в звичайні дні. На ній взагалі заборонені мітинги, але з цього правила можуть зробити виняток, якщо підстав очікувати порушення від мітингувальників немає. Територія за будівлею історичною будівлею Рейхстагу між парламентом і комітетами, де раніше пролягав Берлінський мур, загалом є доступною лише для депутатів, міністрів та інших уповноважених осіб.

Поліція застосувала водомети проти демонстрантів неподалік від Бундестагу

У німецького парламенту також є власна поліція, а рішення щодо розпорядку ухвалює голова Бундестагу - зараз це представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Вольфґанґ Шойбле. Громадяни можуть відвідувати парламент через окремий вхід. Їх зазвичай ведуть до красивого скляного куполу, з якого вони можуть спостерігати за дебатами депутатів. Утім, минулої середи, коли відбувалося скандальне засідання, Шойбле заборонив відвідування куполу.

Політики можуть також запрошувати групи відвідувачів, здебільшого зі своїх виборчих округів. Їм можна на двох глядацьких трибунах у пленарному залі, аби протягом біля 30 хвилин мати змогу звідти спостерігати за політиками. Також перебувати на трибунах можуть журналісти, яким дозволено спілкуватись з депутатами у західному лобі будівлі. Там можна проводити інтерв'ю, однак, бути безпосередньо перед входом до пленарної зали заборонено навіть пресі.

Серед порушників спокою - зірки YouTube правих поглядів

Окремі депутати - а саме це й відбулося у середу - мають право, крім того, запросити до шести відвідувачів як приватних гостей. При цьому вони повинні постійно супроводжувати їх під час візиту. Гості ж зобов'язані дотримуватися правил поведінки у будівлі, до яких належить і поважне ставлення до депутатів. Але в середу ці правила були порушені. І це попри те що в цей день - інакше, ніж зазвичай, - відвідувачів треба було зареєструвати напередодні.

Міністр еконмоміки Петер Альтмаєр попри вербальні атаки намагався зберігати спокій

Серед порушників спокою, які чіплялися до Альтмаєра та інших депутатів, було й декілька добре відомих YouTube-блогерів з правого середовища. У підсумку поліція випроводила їх з будівлі. Для них ця акція може завершитися у кругленьку суму - лише порушення правил поведінки у Бундестагу може бути покаране штрафом у декілька тисяч євро. Тим, хто заважає роботі депутатів, у окремих випадках може загрожувати обмеження волі строком до одного року.

Постійна зміна правил безпеки у Бундестазі

Перепустки для входу до Бундестагу отримують усі депутати та їхні співробітники. Журналісти мають проходити акредитацію та отримують перепустку, яка залишається чинною протягом року, якщо їм вдається довести, що німецька федеральна політика - їхня спеціалізація. Це дає їм можливість майже вільно пересуватися Бундестагом. Винятком є ресторан, куди вони можуть потрапити лише на запрошення депутатів.

Щодо конкретних заходів безпеки - про них вже роками відповідальні служби нічого не повідомляють. Кажуть лише: у часи тероризму та підвищення рівня агресії у суспільстві їх постійно посилюють.