 Колишній бізнес-партнер Манафорта розповів про роботу з Порошенком у 2014 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Колишній бізнес-партнер Манафорта розповів про роботу з Порошенком у 2014 році

Рік Гейтс заявив про співпрацю свого колишнього ділового партнера Пола Манафорта з президентом України Петром Порошенком кілька років тому. У Києві стверджують, що такого ніколи не було.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Колишній діловий партнер американського лобіста і політтехнолога Республіканської партії Пола Манафорта Рік Гейтс заявив в суді, що Манафорт співпрацював у 2014 році з нинішнім президентом України Петром Порошенком. Про це у вівторок, 7 серпня, повідомляє телеканал NBC.

"Гейтс сказав, що востаннє вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року. DMP (компанія Манафорта. - Ред.) також допомагала Петру Порошенку", - передає кореспондент телеканалу свідчення Ріка Гейтса. Колишній діловий партнер Манафорта додав також, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.

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Рік Гейтс розповів, як Пол Манафорт перерахував мільйони доларів з України на свої кіпрські рахунки та між своїми офшорними компаніями, щоб уникнути сплати податків в Сполучених Штатах. (07.08.2018)

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В адміністрації Порошенко заперечують роботу з Манафортом

У прес-службі президента України у відповідь на запит британської медіакомпанії BBC спростували співпрацю Порошенка з Манафортом: "Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, утім, навіть не розглядалися".

Справа Манафорта

Рік Гейтс почав давати свідчення у справі Манафорта 6 серпня. Тоді на засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) він зізнався в скоєнні низки злочинів спільно з Полом Манафортом і за його вказівкою.

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня і триватимуть приблизно три тижні. Екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до подій Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів і отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких він, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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