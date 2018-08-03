Колишній бізнес-партнер Манафорта розповів про роботу з Порошенком у 2014 році

Колишній діловий партнер американського лобіста і політтехнолога Республіканської партії Пола Манафорта Рік Гейтс заявив в суді, що Манафорт співпрацював у 2014 році з нинішнім президентом України Петром Порошенком. Про це у вівторок, 7 серпня, повідомляє телеканал NBC.

"Гейтс сказав, що востаннє вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року. DMP (компанія Манафорта. - Ред.) також допомагала Петру Порошенку", - передає кореспондент телеканалу свідчення Ріка Гейтса. Колишній діловий партнер Манафорта додав також, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.

В адміністрації Порошенко заперечують роботу з Манафортом

У прес-службі президента України у відповідь на запит британської медіакомпанії BBC спростували співпрацю Порошенка з Манафортом: "Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції про співробітництво надходили серед інших, утім, навіть не розглядалися".

Справа Манафорта

Рік Гейтс почав давати свідчення у справі Манафорта 6 серпня. Тоді на засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) він зізнався в скоєнні низки злочинів спільно з Полом Манафортом і за його вказівкою.

Судові слухання у справі Манафорта почалися 31 липня і триватимуть приблизно три тижні. Екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від українських політиків, які перебували при владі до подій Майдану. Пол Манафорт працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів і отримав за свою роботу понад 60 мільйонів доларів, половину з яких він, за версією сторони обвинувачення, приховав від податків. Всього в обвинуваченні проти Манафорта і Гейтса - 32 епізоди, що описують фінансові зловживання та махінації.