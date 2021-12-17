Кожен третій українець готовий зі зброєю протистояти агресії РФ - соціологія

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Так чи інаке опиратися російській агресії готові половина українців, свідчать результати соціологічного опитування. Менша частина респондентів навпаки збираються виїхати в безпечніше місце.
Кожен третій українець готовий чинити збройний опір у разі нападу військових РФ на населений пункт, у якому він проживає. Загалом тим чи іншим способом опиратися російській агресії готові половина опитаних українців, свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у п'ятницю, 17 грудня.
Респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей. Зокрема 33,3 відсотка з них повідомили, що готові чинити збройний опір у разі російської збройної інтервенції. Ще 21,7 відсотка зазначили, що готові опиратися шляхом участі в акція громадянського опору. Виїхати у більш безпечний регіон готові 14,8 відсотка респондентів, а за кордон - 9,3 відсотка. 18,6 відсотка опитаних українців зазначили, що не робили б нічого, а 12,1 відсотка - не визначилися з відповіддю. Відповідати на ці питання соціологів відмовилися ще 1,1 відсотка опитаних.
У розрізі регіонів готовність чинити опір варіюється: робити це готові 60,5 відсотка респондентів на заході країни і 37,2 відсотка на сході. Готові чинити саме збройний опір 39,7 відсотка опитаних українців на заході та 25,6 відсотка на сході.
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З 2022 року в Україні будуть сформовані військові частини сил територіальної оборони Збройних сил України.
Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та в Києві. Наразі долучитися за контрактом до служби в них може кожен охочий українець, зазначають у міністерстві оборони України.
Військовослужбовці підрозділів територіальної оборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч з домом. При цьому, на період служби на ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата.
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За даними західної та української розвідок, біля кордонів України скупчуються російські війська - це може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії є кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.
Про таку кількість військових РФ повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають.
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