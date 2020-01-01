Коболєв: Україна цієї зими може почати експортувати газ до ЄС

Цієї зими Україна може почати експортувати газ до країн Євросоюзу. Про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час візиту до Брюсселя у середу, 30 вересня. "Я вважаю високовірогідним сценарій, коли цієї зими Україна почне фізично експортувати газ", - зазначив Коболєв, передає кореспондент DW. Під час візиту 29-30 вересня Коболєв проводив зустрічі у Єврокомісії та Європарламенті.

Експортувати газ Україні дозволять, за його словами, запаси в підземних сховищах газу (ПСГ). За даними "Укртрансгазу", станом на 29 вересня в підземні сховища газу (ПСГ) було майже 28 мільярдів кубометрів газу. Для порівняння, за увесь 2019 рік Україна спожила трохи менше 30 мільярдів кубометрів газу, а виробила - понад 20 мільярдів.

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"У нас зараз половина газу в підземних сховищах не є власністю "Нафтогазу", що є рекордно високим показником. Понад 13 мільярдів кубометрів належать приватним компаніям", - зауважив Коболєв. За його словами, з них приблизно 10 мільярдів кубометрів - в режимі митного складу, тобто вони були поставлені в Україну, але не розмитнені. "З високою вірогідністю, власники цього газу планують його повертати в країни Європи", - додав Коболєв.

На запитання кореспондента DW, чи планує "Нафтогаз" і сам експортувати газ, топменеджер відповів: "Я думаю, що в експорті газу зможе брати участь кожен охочий. Якщо ми будемо вважати це економічно доцільним, ми можемо розглянути такий варіант".

Експорт газу знизить ціни для населення

Коболєв уточнив, що якщо з України почнуть експортувати газ, то "цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться у бік зменшення". За його словами, українські споживачі в такому разі платитимуть за "блакитне паливо" так звану ціну "хаб мінус", тобто вартість газу на газових хабах ЄС за вирахуванням від неї ціни за транспортування.

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"Якщо у когось є альтернатива - поставити газ на експорт, тобто заплатити за транспортування, а хтось на українському ринку пропонуватиме купити цей газ хоч на долар дорожче, то автоматична відповідь для трейдера - продавати на українському ринку. І вони будуть завалювати український ринок газу до того моменту, поки не настане рівновага між експортною та внутрішньою ціною", - пояснив Коболєв.

"Я сподіваюся, що це стане черговим підтвердженням того, що реформа газового ринку є дуже важливою для кінцевого споживача, що вона працює на нього", - підсумував голова правління "Нафтогазу".