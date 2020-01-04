 Коаліція на чолі зі США призупиняє боротьбу з ″Ісламською державою″ в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Коаліція на чолі зі США призупиняє боротьбу з "Ісламською державою" в Іраку

Міжнародна коаліція під проводом США на тлі обстрілів місць дислокації заявила про призупинення операції проти "Ісламської держави" в Іраку. Тим часом американського посла викликали до іракського МЗС.

Американські солдати в Іраку

Американські солдати в Іраку

Міжнародна антитерористична коаліція під проводом США заявила у неділю, 5 січня, про "призупинення" своєї боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) в Іраку. Останнім часом місця дислокації американських військових, які проводять навчання та надають підтримку місцевим силам безпеки, були обстріляні ракетами.

"Це обмежило наші можливості проводити тренування з партнерами та підтримувати їхні операції проти ІД, і тому ми призупинили цю діяльність", - йдеться у заяві коаліції, цитує агенція AFP. У коаліції зазначили, що пріоритетом є захист солдатів, які беруть участь в операції проти ісламістів.

Тим часом міністерство закордонних справ Іраку викликало посла США Метью Туллера, щоб засудити американський авіаудар, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані та іракський командир. Як зазначається у повідомленні міністерства, "це було очевидним порушенням суверенітету Іраку" та "суперечить погодженим завданням  міжнародної коаліції".

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Після вбивства американськими військовими провідного іранського генерала в Багдаді міжнародна антитерористична коаліція вирішила обмежити операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава", інформує AFP. (04.01.2020)

Оголошена прем'єром Іраку жалоба через вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані триватиме три дні. (04.01.2020)

Напередодні коаліція під проводом США заявила про скорочення своїх операцій проти "Ісламської держави" на Близькому Сході. Увечері 4 січня іракські військові повідомили про обстріл ракетами так званої "зеленої зони" - кварталу Багдада, де розташоване зокрема й посольство Сполучених Штатів. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала "терористичним актом". Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою" за вбивство Сулеймані.

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