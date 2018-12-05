КНР попередила Канаду про "серйозні наслідки" у справі директорки Huawei

Китай висловив Канаді протест через затримання у Ванкувері фінансової директорки компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу та пригрозив серйозними наслідками, якщо її не відпустять.
Влада Китаю застерігає Канаду від "серйозних наслідків", якщо не буде звільнена фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, яку днями затримали у Ванкувері. Китайське міністерство закордонних справ викликало посла Канади в Пекіні, щоб висловити протест у зв'язку із її затриманням, повідомила агенція Xinhua.
"Китай наполегливо закликає канадську сторону негайно звільнити затриману, забезпечити дотримання її прав. В іншому випадку це спричинить серйозні наслідки, і Канада понесе повну відповідальність", - йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Китаю Ле Юйченя.
За його словам, арешт Мен Ваньчжоу на запит США був "серйозним порушенням її законних прав". Він вважає, що цей крок є "ігноруванням закону", а також є "недоречним, безжальним та огидним". Раніше посольство КНР в Канаді повідомило, що Китай висловив канадській владі рішучий протест у зв'язку з арештом громадянки КНР.
Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.
7 грудня Ваньчжоу висунули звинувачення у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення. Її також можуть екстрадувати до США. Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.
Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.