КНР попередила Канаду про "серйозні наслідки" у справі директорки Huawei

Влада Китаю застерігає Канаду від "серйозних наслідків", якщо не буде звільнена фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, яку днями затримали у Ванкувері. Китайське міністерство закордонних справ викликало посла Канади в Пекіні, щоб висловити протест у зв'язку із її затриманням, повідомила агенція Xinhua.

"Китай наполегливо закликає канадську сторону негайно звільнити затриману, забезпечити дотримання її прав. В іншому випадку це спричинить серйозні наслідки, і Канада понесе повну відповідальність", - йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Китаю Ле Юйченя.

За його словам, арешт Мен Ваньчжоу на запит США був "серйозним порушенням її законних прав". Він вважає, що цей крок є "ігноруванням закону", а також є "недоречним, безжальним та огидним". Раніше посольство КНР в Канаді повідомило, що Китай висловив канадській владі рішучий протест у зв'язку з арештом громадянки КНР.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.

7 грудня Ваньчжоу висунули звинувачення у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення. Її також можуть екстрадувати до США. Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.