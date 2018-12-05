 КНР попередила Канаду про ″серйозні наслідки″ у справі директорки Huawei | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

КНР попередила Канаду про "серйозні наслідки" у справі директорки Huawei

Китай висловив Канаді протест через затримання у Ванкувері фінансової директорки компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу та пригрозив серйозними наслідками, якщо її не відпустять.

Мен Ваньчжоу затримали у Канаді 1 грудня

Мен Ваньчжоу затримали у Канаді 1 грудня

Влада Китаю застерігає Канаду від "серйозних наслідків", якщо не буде звільнена фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, яку днями затримали у Ванкувері. Китайське міністерство закордонних справ викликало посла Канади в Пекіні, щоб висловити протест у зв'язку із її затриманням, повідомила агенція Xinhua.

"Китай наполегливо закликає канадську сторону негайно звільнити затриману, забезпечити дотримання її прав. В іншому випадку це спричинить серйозні наслідки, і Канада понесе повну відповідальність", - йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Китаю Ле Юйченя.

За його словам, арешт Мен Ваньчжоу на запит США був "серйозним порушенням її законних прав". Він вважає, що цей крок є "ігноруванням закону", а також є "недоречним, безжальним та огидним". Раніше посольство КНР в Канаді повідомило, що Китай висловив канадській владі рішучий протест у зв'язку з арештом громадянки КНР.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.

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Канадські правоохоронці за запитом США затримали фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Підставою для затримання могло стати порушення компанією американських санкцій проти Ірану. (06.12.2018)

7 грудня Ваньчжоу висунули звинувачення у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення. Її також можуть екстрадувати до США. Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.

Huawei Technologies є однією з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій. У другому кварталі цього року вона вперше обійшла американську компанію Apple за кількістю проданих смартфонів.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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