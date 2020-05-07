Кнесет підтримав формування нового уряду Ізраїлю

Парламент Ізраїлю - Кнесет - у четвер, 7 травня, підтримав формування уряду коаліцією у складі партії "Лікуд" і опозиційного блоку "Кахоль-Лаван". 71 депутат проголосував "за", 37 - "проти". Очікується, що новий уряд складе присягу наступного тижня, повідомляє інформагенція AFP.

Формування нового кабінету міністрів має покласти край тривалій політичній кризі в Ізраїлі: країна понад рік не мала дієздатного уряду, пише AFP. Через те, що ізраїльські політики не могли домовитися про формування коаліції, у країні тричі поспіль відбулися парламентські вибори. Близько двох тижнів тому глава перехідного уряду Біньямін Нетаньяху і його головний політичний суперник Бені Ганц на тлі пандемії коронавірусу спромоглися домовитися про формування майбутнього "надзвичайного уряду єдності".

7 травня Верховний суд Ізраїлю дав "зелене світло" для формування уряду. Суд відхилив скарги на коаліційну угоду та щодо перебування Нетаньяху при владі попри звинувачення в корупції.

Однією з причин скарг до Верховного суду була домовленість сторін про те, що посаду прем'єр-міністра Ізраїлю представники двох партій обійматимуть почергово по півтора року.

Через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Генеральна прокуратура звинувачує політика в шахрайстві й хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава перехідного уряду відкидає всі звинувачення.

Судді Верховного суду зазначили, що звинувачення проти Нетаньяху значні та що перебування при владі прем'єра, проти якого триватиме судовий процес, є проблематичним, пише dpa. Щоправда, згідно з ізраїльськими законами глава уряду повинен подати в відставку, якщо проти нього винесуть обвинувальний вирок. Натомість міністри повинні йти з посади вже на етапі висунення звинувачень.