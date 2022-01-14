КНДР провела третє ракетне випробування з початку року

Північна Корея запустила як мінімум дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря, повідомляє у п’ятницю, 14 січня, Reuters з посиланням на південнокорейських та японських високопосадовців. Це стало третім випробуванням озброєння цією ядерною країною від початку року, пише AFP.

За даними південнокорейських військових, балістичні ракети малої дальності пролетіли 430 кілометрів на максимальній висоті 36 кілометрів, перш ніж впасти в море. У береговій охороні Японії також підтвердили виявлення запуску чогось, "схожого на балістичну ракету", з боку КНДР.

Нове випробування відбулося після накладання Сполученими Штатами Америки нових санкцій на п'ятьох людей, дотичних до розроблення програми балістичної зброї КНДР. У відповідь у Пхеньяні пообіцяли "ніколи не відмовлятися від свого права на самооборону".

У США вже прокоментували інцидент, зазначивши, що новий запуск не становить безпосередньої загрози для США, втім, лише підкреслює "дестабілізаційний вплив" ядерної програми КНДР.

Попередні два запуски гіперзвукових ракет

Попередні випробувальні запуски гіперзвукових ракет відбулися 5 та 11 січня, попри жорсткі міжнародні санкції. Ці ракети здатні розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку, і маневрувати після запуску. Під час другого випробування був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Січневі запуски стали першими випробуваннями КНДР, здійсненими з жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету для підводних човнів. Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. КНДР перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.