Клімкін: Україна поки не стала заручницею президентських виборів у США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не вважає, що Київ став заручником політичної боротьби всередині США. Про це він заявив у понеділок, 13 травня, після засідання глав МЗС країн ЄС і "Східного партнерства" у Брюсселі. Про це повідомляє кореспондент DW.

"Поки що 100 відсотків на стала, - зазначив Клімкін, відповідаючи на запитання, чи не стала Україна заручницею майбутніх президентських виборів у США. - Але кожен має думати про те, що він робить. Така загроза теоретично є, практичної я сьогодні не бачу. І ми працюємо над тим, щоб цього, за визначенням, не відбулося. Якщо це станеться, це, у принципі, найгірше, що може відбутися для нашого партнерства і нашої дружби зі Сполученими Штатами".

Нагадаємо, за кілька днів до цього американське видання The New York Times повідомило, що Руді Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, планує відвідати Україну, аби зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і переконати його продовжити розслідування, які би могли допомогти Трампу переобратися на другий термін у 2020 році. Йдеться про закиди тиску з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена на Генпрокуратуру України начебто в інтересах його сина Хантера Байдена, який був у раді групи газових компаній "Бурізма" екс-міністра екології України Миколи Злочевського. Згодом Джуліані візит скасував, заявивши про начебто існування "ворогів США" в оточенні Зеленського.

Як відомо, Джо Байден вважається одним з фаворитів серед претендентів на офіційну кандидатуру Демократичної партії на президентських виборах США 2020 року. Трамп представляє Республіканську партію.

За словами Клімкіна, найголовніше - це підтримувати консенсус щодо підтримки України, який зараз існує, на його думку, між Демократичною та Республіканською партіями. "Звичайно, завжди є люди, які хочуть гратися в якісь ігри, не розуміючи ані які правила цих ігор, ані які учасники цих ігор", - підсумував міністр, проте не уточнив, кого саме він має на увазі.