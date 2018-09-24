Клімкін: Резолюцію РБ ООН щодо миротворців винесемо разом зі США, ФРН і Францією

Україна, США, Німеччина і Франція мають намір разом запропонувати на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй резолюцію про введення миротворців і створення міжнародної адміністрації на Донбасі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в середу, 26 вересня.

"Резолюцію підготовлено дуже давно. У нас є домовленість із нашими друзями - Сполученими Штатами, Німеччиною та Францією. Ми внесемо спільну резолюцію. Це буде резолюція від усіх нас. Для цього треба далі тиснути на Росію, оскільки зараз вона намагається відбиватися руками і ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції", - сказав Клімкін, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

Клімкін також наголосив, що миротворча місія повинна складатися не лише з військового контингенту, а й передбачати міжнародну адміністрацію і поліцейський компонент.

Нагадаємо, у Росії та на Заході по-різному бачать план розміщення миротворців на Донбасі. Росія наполягає на тому, щоб майбутні миротворці тільки супроводжували наглядову місію ОБСЄ. Натомість Україна наполягає на тому, що миротворці повинні бути дислоковані на всю непідконтрольну Києву територію.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також запропонував план введення миротворців ООН на Донбас. Згідно з ним, у миротворчому контингенті не повинно бути ані російських, ані натівських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність - до 20 тисяч військовослужбовців та чотири тисячі поліцейських. 4-5 тисяч осіб з контингенту повинні бути розміщені на кордоні України з Росією, аби запобігти потенційним вторгненням.