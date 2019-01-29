Київ розраховує, що ЄС і Лондон домовляться щодо Brexit

Україна уважно відслідковує переговори між ЄС і Великобританією щодо підготовки до Brexit. Про це у відповідь на запит DW заявив представник України при Євросоюзі Микола Точицький. "Розраховуємо, що сторони знайдуть взаємоприйнятне оптимальне рішення", - зазначив дипломат.

"За будь-якого розвитку подій, Угода про асоціацію між Україною та ЄС залишатиметься чинною після Brexit, а Великобританія залишатиметься важливим партнером України", - наголосив Точицький. За його словами, Київ готовий до подальшого "комплексного розвитку відносин" і з Євросоюзом, і з Лондоном.

Як повідомлялося, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою змінити положення угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Йдеться про запобіжний механізм, який має запобігти появі жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, яка має вийти з ЄС разом з Великобританією. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск одразу заявив, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або хаотичний Brexit, тобто Сполучене Королівство просто припинить бути членом ЄС, без жодного перехідного періоду та жодних домовленостей, як відбуватиметься "розлучення".