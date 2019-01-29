 Київ розраховує, що ЄС і Лондон домовляться щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Київ розраховує, що ЄС і Лондон домовляться щодо Brexit

Україна розраховує, що ЄС і Великобританія знайдуть прийнятне для обох рішення щодо Brexit. За будь-якого розвитку подій, угода про асоціацію залишатиметься чинною, а Лондон буде і далі важливим партнером.

Засідання британського парламенту 29 січня

Засідання британського парламенту 29 січня

Україна уважно відслідковує переговори між ЄС і Великобританією щодо підготовки до Brexit. Про це у відповідь на запит DW заявив представник України при Євросоюзі Микола Точицький. "Розраховуємо, що сторони знайдуть взаємоприйнятне оптимальне рішення", - зазначив дипломат.

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Попри прагнення британських парламентарів провести повторні переговори щодо деяких пунктів договору про Brexit, Євросоюз не вбачає для цього підстав. Договір не підлягає перегляду, сказав речник Дональда Туска. (30.01.2019)

Під час голосування з так званого плану "Б" щодо Brexit Палата громад британського парламенту підтримала заклик до уряду запобігти "жорсткому" виходу з ЄС та замінити режим backstop іншими домовленостями. (29.01.2019)

"За будь-якого розвитку подій, Угода про асоціацію між Україною та ЄС залишатиметься чинною після Brexit, а Великобританія залишатиметься важливим партнером України", - наголосив Точицький. За його словами, Київ готовий до подальшого "комплексного розвитку відносин" і з Євросоюзом, і з Лондоном.

Як повідомлялося, 29 січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб Лондон провів переговори з ЄС з метою змінити положення угоди про Brexit, яку обидві сторони погодили. Йдеться про запобіжний механізм, який має запобігти появі жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, яка має вийти з ЄС разом з Великобританією. Однак президент Європейської Ради Дональд Туск одразу заявив, що угода про вихід Великобританії з ЄС не може бути переглянута. Якщо жодного рішення не буде знайдено, то 29 березня відбудеться так званий неврегульований, або хаотичний Brexit, тобто Сполучене Королівство просто припинить бути членом ЄС, без жодного перехідного періоду та жодних домовленостей, як відбуватиметься "розлучення".

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Голова Єврокомісії вірить, що домовленість між ЄС та Великобританією ще "може бути досягнута", але перегляд нинішньої угоди Жан-Клод Юнкер відкидає. Також Брюссель відмовляється шукати альтернативу механізму backstop.

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Попри прагнення британських парламентарів провести повторні переговори щодо деяких пунктів договору про Brexit, Євросоюз не вбачає для цього підстав. Договір не підлягає перегляду, сказав речник Дональда Туска.

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