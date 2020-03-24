Київ пропонує створити у ТКГ робочу групу з Росією щодо кордону

Україна ініціювала створення в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі робочої групи за участю прикордонних і митних служб України та Росії, а також посередників з ОБСЄ. Про це в середу, 22 квітня, повідомили в Офісі президента України за підсумками чергової зустрічі ТКГ, що відбулася в режимі відеоконференції. За даними пресслужби ОП, мета роботи такої робочої групи - вироблення механізму відновлення Україною контролю над кордоном.

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"Українська сторона ініціювала створення в рамках ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України і Росії і посередників з ОБСЄ для вироблення механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання "мінських угод", - пояснили в Офісі президента.

Також в рамках роботи групи з питань безпеки українська сторона поділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України. Українська сторона наполягала на беззастережному і безперешкодному доступі спостерігачів на тимчасово окуповані території Донбасу.

Крім того, в рамках цієї групи триває робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. У гуманітарній групі триває робота з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб. Крім того, учасники ТКГ домовилися про необхідність активізації підготовки до відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Під час роботи політичної групи Україна вказала на необхідність виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки". Крім того, українська сторона в черговий раз категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, наголосили в Офісі президента.