Київ розраховує на обмін утримуваними з ОРДЛО до Великодня

Українська сторона очікує і робить усе для проведення чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами. Про це у середу, 15 квітня, заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков.

"У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це відбудеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга та п'ятниці. Ми дмухаємо на воду і сподіваємося, що він (обмін. - Ред.) відбудеться до Великодніх свят, у ці робочі дні", - сказав Резніков у інтерв'ю агенції новин "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, найімовірніше, обмін утримуваними особами відбудеться у двох місцях, оскільки навіть між двома непідконтрольними сьогодні українській владі територіями Луганської та Донецької областей також є внутрішній кордон через пандемію коронавірусу. "Тому це буде у двох точках. Наразі логістично це визначається, узгоджується", - зазначив Резніков.

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Він також додав, що українська сторона забирає під час чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб усіх тих громадян, кого може забрати зараз.

"Формула "всіх на всіх" - це принципова політична домовленість лідерів у режимі "нормандського формату", яка пролунала в грудні 2019 року в Парижі. Однак, безумовно, не стояло питання так, що всіх на всіх в один момент. Тому ми повинні і змушені миритися з тим, що скільки ми можемо забрати в один момент - стільки й забираємо", - зазначив Резніков.

Останній обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО відбувся в грудні минулого року.