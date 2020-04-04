ОПУ: Обмін утримуваними особами відбудеться не пізніше Великодня

У середу, 8 квітня, відбулась відеоконференція учасників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, засідання якої раніше проходили у Мінську. Про те, що така відеоконференція проведена за ініціативи Києва, повідомила пресслужба Офісу президента України (ОПУ).

"Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати - не пізніше Великодня", - ідеться у повідомленні.

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Крім того, під час відеозасідання ТКГ обговорено питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках, зазначає пресслужба ОПУ.

Нагадаємо, у ТКГ входять представники України, ОБСЄ і Російської Федерації. Однак, згідно з протоколом, підписаним 11 березня на зустрічі ТКГ за участі голови ОП України Андрія Єрмака і заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, домовлено про створення 25 березня консультативної ради при ТКГ. До неї планували включити по 10 представників України і ОРДЛО. Метою створення ради вказане "напрацювання пропозицій щодо проєктів політичних та правових рішень з врегулювання конфлікту", зокрема, проведення виборів в ОРДЛО. Станом на 8 квітня така Рада, згідно з відкритими джерелами, не створена.