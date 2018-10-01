 Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського

Міністерство закордонних справ України та Генпрокуратура перевіряють повідомлення про затримання в Москві екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Раніше про це повідомляли російські ЗМІ.

Микола Рудьковський, можливо, затриманий у Москві

МЗС України перевіряє інформацію про затримання в Росії колишнього народного депутата України та екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського . Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомила речниця українського дипломатичного відомства Мар'яна Беца. "Ми наразі перевіряємо цю інформацію", - сказала Беца, яку цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". За її словами, МЗС України направило ноту в МЗС РФ для уточнення інформації щодо цього питання.

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Український уряд вживає усіх заходів для відновлення безпеки посольства Росії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. ОБСЄ та Держдепартамент США також засудили напад на дипмісію. (15.06.2014)

Акцією солідарності з Олегом Сенцовим біля посольства Росії почалася низка заходів в Україні і за її кордонами за звільнення в'язнів Кремля. Українська діаспора закликала світ до одноденного голодування солідарності. (13.06.2018)

Також перевіркою повідомлень про затримання Рудьковського займаються й правоохоронні органи. "Інформація перевіряється", - повідомив інформагенції "Українські новини" неназваний представник українського бюро Інтерполу. Крім того, повідомлення щодо Рудьковського перевіряють і в Генеральній прокуратурі України, хоч сам Рудьковський не перебував у розшуку в Україні.

Раніше російські інформагенції ТАСС та "Інтерфакс", посилаючись на неназвані джерела, повідомили про затримання екс-нардепа та екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського в Москві. За даними цих інформагентств, Рудьковського затримали в столиці РФ ще 28 вересня й наразі він перебуває під вартою.

Ще 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував Рудьковського. Його звинувачують у нападі на посольство РФ у Києві під час акції в червні 2014 року. Згодом у лютому 2017 року Слідчий комітет Росії (СКР) повідомив про пред'явлення заочного звинувачення Рудьковському.

Акція під посольством РФ у Києві, 14 червня 2014 року

Російські слідчі звинувачують Рудськовського в пошкодженні майна під час ації поблизу посольства РФ у Києві 14 червня 2014 року (на фото)

У червні 2014 року поблизу будівлі посольства РФ у Києві пройшла акція протесту після того, як під Луганськом був збитий Іл-76 з 49 українськими військовими на борту. Тоді загинули всі, хто перебував на борту літака. Учасники тодішньої акції закидали російське посольство зеленкою й яйцями. За версією СКР, 14 червня 2014 року, Рудьковський, "діючи в групі з іншими особами, брав участь у псуванні майна посольства Росії". Загальний збиток оцінено в 14 мільйонів рублів.

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