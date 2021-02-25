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Микола Рудьковський

Микола Рудьковський - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Рудьковський".

Микола Рудьковський кілька разів обирався до Верховної Ради України - двічі від Соціалістичної партії України й один раз від Партії регіонів. З 2006 до 2007 року Микола Рудьковський очолював міністерство транспорту України. В 2014 році Микола Рудьковський втік з України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексглаву мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини

Ексглаву мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини 25.02.2021

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексглаві мінтрансу Миколі Рудьковському як організатору викрадення глави "Нафтогазвидобування".
Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського

Київ перевіряє інформацію про затримання в РФ Рудьковського 01.10.2018

Міністерство закордонних справ України та Генпрокуратура перевіряють повідомлення про затримання в Москві екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського. Раніше про це повідомляли російські ЗМІ.

Автобани в Україні за 10 років: примара чи реальність?

Автобани в Україні за 10 років: примара чи реальність? 22.07.2011

Уряд обіцяє побудувати в Українці швидкісні автобани упродовж десяти років. Експерти у таку можливість вірять, проте схеми фінансування подібних проектів поки що невизначені.

Рудьковський обіцяє реконструкцію аеропорту Львова 30.03.2007

Львівський аеродром включено до переліку летовищ, які держава планує довести до сучасних стандартів упродовж наступних двох-трьох років. Про це заявив міністр транспорту Микола Рудьковський.