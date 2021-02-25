Микола Рудьковський - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Рудьковський".

Микола Рудьковський кілька разів обирався до Верховної Ради України - двічі від Соціалістичної партії України й один раз від Партії регіонів. З 2006 до 2007 року Микола Рудьковський очолював міністерство транспорту України. В 2014 році Микола Рудьковський втік з України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.