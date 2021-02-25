Ексглаву мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини

Служби безпеки України (СБУ) заявила про розкриття викрадення колишнього топ-менеджера газовидобувної компанії, скоєного у 2012 році.

"Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань і очолював міністерство транспорту та зв'язку. Задокументовано, що до скоєння злочину він залучив групу виконавців, зокрема і представників кримінального світу", - повідомила в четвер, 25 лютого, пресслужба Служби безпеки України (СБУ) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як зазначають у СБУ, потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більш ніж три роки, його систематично катували й вимагали сплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром у 200 мільйонів доларів США.

На сайті Офісу генпрокурора вказується, що повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, яких звинувачують у викраденні та катуванні екскерівника "Нафтогазвидобування", а також у вимаганні грошей від його рідних.

Викрадення Олега Семінського

У повідомленні СБУ йдеться про резонансне викрадення колишнього керівника приватної газодобувної компанії "Нафтогазвидобування", народного депутата (фракція "Слуга народу") Олега Семінського.

Як повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, замовником викрадення Семінського вважають Миколу Рудьковського - народного депутата IV, V, VII скликань, екс-міністра транспорту і зв'язку (2006-2007).

"Організатором викрадення визнано Миколу Рудьковського, колишнього міністра транспорту й депутата від Соцпартії. Серед тих, хто отримав підозру, Деркач (помічник Рудьковського), а також авторитети Молдован, Салават, Мельник (на прізвисько "Довгий"). Також накладено арешт на 25 відсотків акцій компанії "Нафтогазвидобування", які належать Рудьковському", - повідомляє Лещенко.

Олега Семінського викрали в лютому 2012 року. Зловмисники влаштували підставну ДТП, після чого схопили Семінського й упродовж 3 років утримували його. Після викрадення керівника "Нафтогазвидобування" між його бізнес-партнерами виник конфлікт через розподіл акцій компанії. У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського. Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії "Нафтогазвидобування".