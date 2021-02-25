 Ексглаву мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ексглаву мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексглаві мінтрансу Миколі Рудьковському як організатору викрадення глави "Нафтогазвидобування".

Ексглаву Мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини

Ексглаву Мінтрансу Рудьковського звинуватили у викраденні людини

Служби безпеки України (СБУ) заявила про розкриття викрадення колишнього топ-менеджера газовидобувної компанії, скоєного у 2012 році.

"Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань і очолював міністерство транспорту та зв'язку. Задокументовано, що до скоєння злочину він залучив групу виконавців, зокрема і представників кримінального світу", - повідомила в четвер, 25 лютого, пресслужба Служби безпеки України (СБУ) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як зазначають у СБУ, потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більш ніж три роки, його систематично катували й вимагали сплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром у 200 мільйонів доларів США. 

На сайті Офісу генпрокурора вказується, що повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, яких звинувачують у викраденні та катуванні екскерівника "Нафтогазвидобування", а також у вимаганні грошей від його рідних.

Викрадення Олега Семінського

У повідомленні СБУ йдеться про резонансне викрадення колишнього керівника приватної газодобувної компанії "Нафтогазвидобування", народного депутата (фракція "Слуга народу") Олега Семінського.

Як повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, замовником викрадення Семінського вважають Миколу Рудьковського - народного депутата IV, V, VII скликань, екс-міністра транспорту і зв'язку (2006-2007).

"Організатором викрадення визнано Миколу Рудьковського, колишнього міністра транспорту й депутата від Соцпартії. Серед тих, хто отримав підозру, Деркач (помічник Рудьковського), а також авторитети Молдован, Салават, Мельник (на прізвисько "Довгий"). Також накладено арешт на 25 відсотків акцій компанії "Нафтогазвидобування", які належать Рудьковському", - повідомляє Лещенко.

Олега Семінського викрали в лютому 2012 року. Зловмисники влаштували підставну ДТП, після чого схопили Семінського й упродовж 3 років утримували його. Після викрадення керівника "Нафтогазвидобування" між його бізнес-партнерами виник конфлікт через розподіл акцій компанії. У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського. Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії "Нафтогазвидобування".

Реклама

Докладно

Леонід Кравчук

Кравчук: Потрібні зміни мінського і нормандського форматів

Леонід Кравчук розповів DW про необхідність змін у переговорних форматах щодо Донбасу та про справжнього ворога України.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  