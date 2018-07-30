Київ: Заяви Орбана відображають підходи країни-агресора

До міністерства закордонних справ України було викликано тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа, якому був висловлений рішучий протест у зв'язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України. Як повідомили у МЗС України у четвер, 2 серпня, розмова з угорським дипломатом відбулась у вівторок, 31 липня. Йому зокрема було наголошено "на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини", повідомили у міністерстві.

"Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора", - йдеться у коментарі МЗС України.

Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, "оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".

Останні дії Угорщини "свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України", резюмують у Києві.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не вірить у те, що Україна коли-небудь стане членом НАТО та Євросоюзу. У липні у МЗС Угорщини заявили, що і надалі блокуватиме євроатлантичний курс України поки українська влада не припинить "утиски прав" етнічних меншин та не поверне їм ті права, котрі вони мали раніше. Головною перепоною у відносинах України та Угорщини стало ухвалення торік закону про шкільну освіту, що значно розширює застосування української мови під час шкільної освіти. Будапешт називає цей закон порушенням прав нацменшин на вивчення рідної мови й закликає Київ змінити його.