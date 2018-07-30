 Київ: Заяви Орбана відображають підходи країни-агресора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

Київ: Заяви Орбана відображають підходи країни-агресора

МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному у справах Угорщини в Україні Ласло Папу в зв'язку з антиукраїнськими заявами Будапешта.

До МЗС України викликали угорського топ-дипломата

До МЗС України викликали угорського топ-дипломата

До міністерства закордонних справ України було викликано тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа, якому був висловлений рішучий протест у зв'язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України. Як повідомили у МЗС України у четвер, 2 серпня, розмова з угорським дипломатом відбулась у вівторок, 31 липня. Йому зокрема було наголошено "на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини", повідомили у міністерстві.

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Через закон про шкільну освіту Будапешт не змінить своє позиції щодо України й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення сусідньої держави, заявили в угорському уряді. (11.07.2018)

Чи існує ідеальна модель співіснування державної мови і мов нацменшин і чому європейські експерти з пересторогою ставляться до українського закону про освіту, DW розповіла експертка Ради Європи Весна Крніч-Гротіч. (19.06.2018)

Угорщина продовжує чинити тиск на Україну через закон про освіту. Після урядових консультацій на Закарпатті угорський глава МЗС заявив про нові очікування від Києва. (22.06.2018)

"Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та, у значній мірі, відображають підходи країни-агресора", - йдеться у коментарі МЗС України.

Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, "оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".

Останні дії Угорщини "свідчать про вибір конфронтації замість співпраці і пряме втручання у внутрішні справи України", резюмують у Києві.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не вірить у те, що Україна коли-небудь стане членом НАТО та Євросоюзу. У липні у МЗС Угорщини заявили, що і надалі блокуватиме євроатлантичний курс України поки українська влада не припинить "утиски прав" етнічних меншин та не поверне їм ті права, котрі вони мали раніше. Головною перепоною у відносинах України та Угорщини стало ухвалення торік закону про шкільну освіту, що значно розширює застосування української мови під час шкільної освіти. Будапешт називає цей закон порушенням прав нацменшин на вивчення рідної мови й закликає Київ змінити його.

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Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)

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