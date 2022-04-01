Київська міська державна адміністрація (КМДА)

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Київська міська державна адміністрація - місцева адміністрація в місті Києві.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "КМДА". Головою Київської міської державної адміністрації з травня 2014 року є Віталій Кличко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".