Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація - місцева адміністрація в місті Києві.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "КМДА". Головою Київської міської державної адміністрації з травня 2014 року є Віталій Кличко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як тварини з Київського зоопарку переживають війну (01.04.2022) 01.04.2022

Новонародженому лемуру Байрактару обстріли й тривоги не заважають рости. А ось слон Хорас дуже нервує. Як піклуються про тварин під час війни у Київському зоопарку.

Ракетні обстріли "Ретровілю" в Києві (21.03.2022) 21.03.2022

Потужний вибух зруйнував 10-поверхову будівлю торгового центру "Ретровіль" у Києві. Момент вибуху зафіксували камери спостереження.
Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ

Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ 18.03.2022

Триває вже четвертий тиждень, розв'язаної РФ війни. Не досягнувши успіху в наземному просуванні, російські війська стали частіше завдавати ракетних ударів по столиці України. Як живе Київ в умовах війни - у репортажі DW.
У Києві оголошено загрозу авіаудару - КМДА

У Києві оголошено загрозу авіаудару - КМДА 25.02.2022

Росія веде війну проти України. РФ завдає ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 25 лютого.
Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю

Збитки на мільярди: заступника Кличка підозрюють у заподіянні шкоди довкіллю 31.01.2022

Заступника голови Київської міськдержадміністрації Пантелеєва підозрюють в ухиленні від проведення заходів зі знезараження території заводу "Радикал". Своєю чергою у КМДА назвали підозру "спробою політичного тиску".
Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі

Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі 30.12.2021

Найбільше туристів приїздили до столиці України з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.
Тероборона в Києві - що не поділили Резніков і Кличко?

Тероборона в Києві - що не поділили Резніков і Кличко? 30.12.2021

На тлі конфлікту з РФ у Києві створюють штаб тероборони. З міністерства оборони лунає критика. Поки політики сперечаються, кияни, як стверджують у КМДА, активно записуються на заняття військової підготовки.

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу 28.12.2021

Випадки захворювання омікрон-варіантом коронавірусу вже зафіксовані в Києві, повідомили в КМДА. Тим часом з 30 грудня жоден регіон України не перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. 
У міноборони України розкритикували заяви влади Києва про штаб тероборони

У міноборони України розкритикували заяви влади Києва про штаб тероборони 28.12.2021

У міноборони України закликали уникати піару на обороні держави й наголосили, що місцева влада не може створювати штаби тероборони, про що напередодні заявили в Києві.
Київ створює штаб територіальної оборони

Київ створює штаб територіальної оборони 27.12.2021

Вже в січні мають пройти командно-штабні навчання територіальної оборони Києва. За словами мера столиці Віталія Кличка, заяви і погрози Росії спонукають підготуватися до різних можливих сценаріїв подій.
У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео)

У разі військової загрози: де шукати укриття і в якому вони стані (відео) 14.12.2021

Сховища й укриття - це захисні споруди, у яких можна сховатися в разі стихійного лиха чи військової загрози. Чи придатні для захисту населення укриття в України і де їх шукати? DW перевірила на собі.
Тарифні ігри. До яких цін на проїзд готують жителів Києва

Тарифні ігри. До яких цін на проїзд готують жителів Києва 18.11.2021

Київська влада повідомила про різке підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, а потім так само різко відмовилися від цієї ідеї. Тарифи обіцяють не підвищувати принаймні до весни. На що очікувати киянам?

Київ відкладає підвищення цін на проїзд до весни - Кличко

Київ відкладає підвищення цін на проїзд до весни - Кличко 18.11.2021

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті столиці України не будуть до кінця опалювального сезону.
Проїзд у транспорті Києва подорожчає більш ніж удвічі з січня 2022 року

Проїзд у транспорті Києва подорожчає більш ніж удвічі з січня 2022 року 16.11.2021

Разовий квиток на проїзд у громадському транспорті Києва становитиме 20 гривень. Їздити дешевше зможуть власники "Картки киянина" та електронного квитка.
Зеленський проти Кличка, або Навіщо Києву новий закон про столицю

"Зеленський проти Кличка", або Навіщо Києву новий закон про столицю 21.10.2021

Верховна Рада незабаром може ухвалити новий закон про столицю. Чим він загрожує чинному меру Києва Віталієві Кличку і як оцінюють документ незалежні експерти, розбиралася DW.

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео) 08.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?

Інші статті