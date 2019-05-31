Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів

Торговельна суперечка між КНР та США загострюється. В Китаї, де вже почалася субота, 1 червня, почали діяти нові мита на американські товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Нові тарифи запроваджені щодо понад 2,5 тисячі видів американських товарів - на них мита підвищені на 20 або 25 відсотків, передає агенція Reuters. Раніше Пекін вже підвищив мита на половину з 5140 цільових видів товарів на 5 та 10 відсотків. Влада країни раніше заявила, що ця "адаптація" є "відповіддю на односторонній торговельний протекціонізм США".

Наразі ніякі нові торговельні переговори між США та Китаєм не заплановані. Це підвищення мит з боку КНР стало відповіддю на аналогічні дії Вашингтона. У ніч на 10 травня 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів.

Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, що американсько-китайські відносини ускладнилися після того, як міністерство торгівлі США внесло велику китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.