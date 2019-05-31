 Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

Китай підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів

У відповідь на підвищення Вашингтоном мит на китайські товари Пекін вдався до аналогічних дій та збільшив тарифи на продукцію із США на загальну суму 60 мільярдів доларів.

Китай підвищив мита на американські товари

Китай підвищив мита на американські товари

Торговельна суперечка між КНР та США загострюється. В Китаї, де вже почалася субота, 1 червня, почали діяти нові мита на американські товари загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Нові тарифи запроваджені щодо понад 2,5 тисячі видів американських товарів - на них мита підвищені на 20 або 25 відсотків, передає агенція Reuters. Раніше Пекін вже підвищив мита на половину з 5140 цільових видів товарів на 5 та 10 відсотків. Влада країни раніше заявила, що ця "адаптація" є "відповіддю на односторонній торговельний протекціонізм США".

Наразі ніякі нові торговельні переговори між США та Китаєм не заплановані. Це підвищення мит з боку КНР стало відповіддю на аналогічні дії Вашингтона. У ніч на 10 травня 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків ставок ввізного мита на китайські товари на загальну суму 200 мільярдів доларів США. До того 25-відсотковим імпортним митом обкладалися товари з КНР на суму понад 50 мільярдів доларів.

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Пізніше він розпорядився також розпочати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з Китаю до США, яких поки що не стосувалися попередні підвищення ставок ввізного мита. Цей крок торкнеться імпорту товарів з Китаю на загальну суму 300 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, що американсько-китайські відносини ускладнилися після того, як міністерство торгівлі США внесло велику китайську телекомунікаційну компанію Huawei та пов'язані з нею фірми в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Після цього КНР оголосила про намір створити власний чорний список компаній та осіб, яким буде заборонено працювати з китайськими фірмами.

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