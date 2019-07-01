Китай обурений "нахабним втручанням" Заходу у ситуацію в Гонконзі

Представництво міністерства закордонних справ Китаю у Гонконзі звинуватило західні держави в "нахабному втручанні" в ситуацію в Гонконзі. На цьому наголошується в оприлюдненому в вівторок, 2 липня, повідомленні прес-служби китайського дипломатичного відомства.

Через висловленні раніше заяви представників США, Великобританії та Європейського Союзу щодо ситуації в Гонконзі МЗС Китаю висловило "значне невдоволення" та "рішучий спротив" такій реакції.

"Коли масштабні демонстрації відбуваються в вашій країні, поліція, не вагаючись, застосовує бронетехніку, водомети, кийки, сльозогінний газ та гумові кулі (…), тоді чому ви такі толерантні до злочинців у Гонконзі, котрі вдаються до насильства?", - йдеться в ноті, цитує агенція новин dpa.

Так само в Пекіні переконані, що інші країни просто використовують питання прав людини як "брехливе прикриття" для того, щоб втручатися у внутрішні справи інших країн. На тлі цього китайські дипломати закликали інші країни негайно "припинити свої хибні висловлювання та дії".

Пересторога Лондона

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант застерігав китайське керівництво щодо "серйозних наслідків" в тому разі, якщо Пекін порушить двосторонні домовленості про збереження попередніх прав і свобод для жителів Гонконгу.

"Гонконг - частина Китаю й ми маємо рахуватися з цим. Але свободи Гонконгу прописані у спільній декларації (щодо передачі Гонгонгу 1984 року. - Ред.)", - наголосив британський урядовець, цитує агенція новин AFP. Хант послався на підписану декларацію між Китаєм, та Великобританією, чиєю колонією Гонконг був до 1997 року, про збереження в Гонконгу прав та свобод громадян за принципом "одна країна - дві системи".

"Ми очікуємо, що цю обов'язкову до виконання угоду належним чином шануватимуть, а якщо ні, то тоді будуть серйозні наслідки, - застеріг член уряду Великобританії. - Я хочу, щоб усі зрозуміли, наші цінності - не предмет переговорів чи торгу, тож ми очікуємо від усіх країн, щоб вони шанували підписані ними угоди зі Сполученим Королівством".

Крім того, про "серйозну занепокоєність" через ситуацію в Гонконзі говорив і речник британського МЗС. Стривожено на події в Гонконзі відреагували також у США та Європейському Союзі.

Нагадаємо, напередодні сталися сутички між поліцією Гонконгу та демонстрантами, котрі протестували проти змін до закону про екстрадицію. Протягом дня мітингарям вдалося вдертися до будівлі парламенту Гонконгу, але згодом поліція, застосувавши сльозогінний газ, витіснила учасників акції зі споруди законодавчого органу.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.