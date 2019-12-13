Китай не підвищуватиме ввізні мита на низку американських товарів

У відповідь на відмову Вашингтона підвищити ввізні мита на наступну частину китайських товарів, Пекін теж відклав підвищення ставок імпортного мита на низку американських виробів.
Міністерство фінансів КНР оголосило рішення призупинити нове підвищення ставок ввізного мита на низку американських товарів. Раніше планувалося, що підвищення ввізного мита набуде чинності в неділю, 15 грудня.
Згідно з опублікованим цього ж дня на офіційній інтернет-сторінці китайського відомства повідомленням, цей крок покликаний зміцнити торговельні відносини між двома країнами. У Пекіні сподіваються й надалі співпрацювати зі Вашингтоном на основі взаємної поваги та рівноправ'я, наголошується в повідомленні, що наводить агенція новин Reuters.
Очікувалося, що Пекін підвищить ставки ввізного мита на деякі вироби зі США, в тому числі автомобілі та деталі до них, на 10 та 5 відсотків, нагадує агенція новин інформагенція AFP. Це мало стати відповіддю на запровадження Вашингтоном 15-відсоткових ввізних мит на китайські товари на загальну суму близько 160 мільярдів доларів США.
Однак напередодні Вашингтон вирішив відкласти на невизначений строк запровадження 15-відсоткових ввізних мит на цю групу товарів із КНР. Рішення так само набуло чинності 15 грудня.
Як повідомлялося, 13 грудня США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди, що має покласти край нинішній торговельній суперечці між двома найбільшими економіками світу.
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