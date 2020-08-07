Китай назвав "варварськими" санкції США проти посадовців Гонконгу

Китай засудив запроваджені США санкції проти посадовців Гонконгу. Ці заходи є "варварськими та грубими", зазначили в суботу, 8 серпня, в офісі центрального китайського уряду в Гонконгу. Таким чином, Вашингтон демонструє свої "злі наміри підтримувати людей з антикитайськими настроями та сіяти хаос в Гонконгу", стверджують в бюро, цитує агентство новин AFP.

Уряд Гонконгу також висловив обурення обмежувальними заходами проти глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам та інших високопосадовців. Санкції є "дикими, непропорційними та нерозсудливими", - заявив міністр торгівлі Гонконгу Едвард Яу. Він попередив про можливі негативні наслідки для американських компаній, які працюють у Гонконгу.

Напередодні міністерство фінансів США запровадило санкції проти 11 осіб за підривання автономії Гонконгу та обмеження свободи його громадян. Санкції запроваджені проти глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, комісара поліції Кріса Тана та інших топчиновників. Тепер вся їхня власність, яка перебуває на території США, буде заблокована. Усім громадянам і підприємствам США заборонені будь-які транзакції з підсанкційними особами.

Закон про нацбезпеку та перенесені вибори в Гонконгу

Як повідомлялося, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.

31 липня адміністрація Гонконгу відклала парламентські вибори, які мали відбутися 6 вересня, на наступний рік. Цей крок обґрунтували збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус.