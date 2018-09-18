Китай відмовився від торговельних переговорів зі США - ЗМІ

З огляду на нещодавно оголошені нові митні збори США щодо імпорту з Китаю, Пекін вирішив поки відмовитися вести з Вашингтоном переговори щодо торгівлі. Про це в суботу, 22 вересня, повідомило американське видання Wall Street Journal.

Так зокрема Пекін скасував запланований на наступний тиждень візит віце-прем'єр-міністра КНР Лю Хе до Вашингтона. Водночас китайський уряд також відмовився відряджати до США делегацію китайських чиновників, що мала прибути в Вашингтон раніше за Лю Хе.

За даними американського економічного видання, що посилається на слова неназваних урядовців США, поки що точної дати проведення наступного раунду переговорів ніхто не знає. Однак, попри це рішення уряду КНР, Сполучені Штати оптимістично налаштовані на подальший пошук компромісу в торговельный суперечці з Китаєм, наголосили співрозмовники видання.

Нагадаємо, проведені в середині серпня в Вашингтоні переговори між КНР та США не привели до зближення позицій сторін. Навпаки на початку поточного тижня президент США Дональд Трамп підтвердив свою погрозу запровадити нові ввізні мита на продукцію з Китаю на суму близько 200 мільярдів доларів. У відповідь на це керівництво КНР оголосило про запровадження імпортних мит на американські товари на суму 60 мільярдів доларів.Серед іншого США звинувачують Китай у закритості ринку, крадіжці технологій та в нечесних практиках підтримки власного виробника, зокрема, й фінансуванням з боку держави. Керівництво КНР відкидає ці звинувачення.