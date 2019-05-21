Китай висловив протест США щодо Huawei

Китай заявив у четвер, 23 травня, що подав офіційний протест на дії США, які заборонили китайській компанії - виробнику телекомунікаційного обладнання Huawei купувати американські товари.

Як повідомив речник міністерства торгівлі КНР Гао Фен, країна вживатиме заходів, щоб допомогти китайським компаніям покращити їхню здатність впоратися з ризиками. Він також зазначив, що Китай сподівається на раціональну поведінку США і що Вашингтон виправить свої небезпечні дії.

Нагадаємо, 20 травня міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. Міністерство торгівлі США збирається внести Huawei та її підрозділи в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни.