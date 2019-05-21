 Китай висловив протест США щодо Huawei | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Китай висловив протест США щодо Huawei

Китайська влада висловила протест діям США, які заборонили китайській компанії Huawei купувати американські товари.

Китай подав протест на дії США щодо Huawei

Китай заявив у четвер, 23 травня, що подав офіційний протест на дії США, які заборонили китайській компанії - виробнику телекомунікаційного обладнання Huawei купувати американські товари.

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Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі Google play і Gmail, оскільки в США компанію внесли в чорний список. У неї залишиться доступ до Android у версії з відкритих джерел. (20.05.2019)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері. (16.05.2019)

Як повідомив речник міністерства торгівлі КНР Гао Фен, країна вживатиме заходів, щоб допомогти китайським компаніям покращити їхню здатність впоратися з ризиками. Він також зазначив, що Китай сподівається на раціональну поведінку США і що Вашингтон виправить свої небезпечні дії.

Нагадаємо, 20 травня міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення. Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері, який забороняє використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. Міністерство торгівлі США збирається внести Huawei та її підрозділи в чорний список за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни.

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