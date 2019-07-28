 Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям окружного адмінсуду Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям окружного адмінсуду Києва

Підозри суддям окружного адмінсуду Києва має підписати керівництво ГПУ. Але яким буде рішення - невідомо, каже керівник управління спецрозслідувань ГПУ.

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Попередні заступники генпрокурора за останній рік не підписали жодної підозри суддям, каже Горбатюк

Керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк висловлює невпевненість у тому, чи підпише керівництво ГПУ підозри суддям окружного адміністративного суду Києва, де днями провели обшуки. Про це він сказав в інтерв'ю DW, опублікованому в неділю, 28 липня.

Підозри щодо суддів як документ мають бути підписані генеральним прокурором чи його заступником. "Зараза підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року. - Ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат", - зазначив Горбатюк.

При цьому він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "майданівських справ".

DW.COM

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За даними відомства, слідчі дії відбуваються в межах розслідування можливого вчинення злочинів головою та окремими суддями адмінсуду. (26.07.2019)

Горбатюк також заявив про наміри провести обшуки не лише в приміщенні окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ. "Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку", - зазначив очільник управління спецрозслідувань ГПУ.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні окружного адміністративного суду Києва. Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів. Прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК і спрямували їх на узгодження генеральному прокурору. Окружний адмінсуд Києва назвав обшуки "неправомірними" і що це "свідчать про спроби тиску на суддів".

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