 Керівник МВС ФРН назвав умови для повернення ісламістів до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Керівник МВС ФРН назвав умови для повернення ісламістів до Німеччини

Передумовами повернення бойовиків ІД до ФРН є ретельна перевірка їхніх паспортних даних та встановлення особи, а також відсутність непередбачуваних ризиків, наголосив Горст Зеегофер.

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав необхідні передумови для повернення полонених на Близькому Сході ісламістів з німецьким громадянством до ФРН. Про це урядовець заявив у інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung, частина якого оприлюднена у вівторок, 19 лютого.

DW.COM

Громадяни Німеччини мають право на повернення в країну навіть попри те, що вони воювали на боці ІД чи інших терористичних угруповань, визнали в МВС ФРН. Однак спершу до них мають допустити німецьких дипломатів. (17.02.2019)

Президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків "Ісламської держави", захоплених американськими військовими в Сирії. (17.02.2019)

Заклик президента Сполучених Штатів до країн Європи прийняти сотні ісламістів з Сирії поки що не знайшов підтримки в МЗС ФРН. Натомість у Бундестазі закликали уряд негайно прийняти таких німецьких громадян. (17.02.2019)

Оточені підрозділами "Демократичних сил Сирії" кілька сотень бойовиків-ісламістів відмовляються скласти зброю й намагаються домовитися про безпечний відступ. (18.02.2019)

Європейським країнам буде надзвичайно складно реалізувати заклик президента США Дональда Трампа про прийняття полонених у Сирії членів "Ісламської держави", заявив очільник МЗС ФРН Гайко Маас. (18.02.2019)

За словами Зеегофера, головними передумовами для повернення бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), котрі мають німецький паспорт, є ретельна перевірка з метою встановлення особи та відсутність можливих непередбачуваних ризиків. Такі умови "в інтересах безпеки" Німеччини, наголосив Зеегофер.

На його думку, кожний окремий випадок потрібно "розглядати на місці", перш ніж хтось з цих бойовиків з німецьких громадянством зможе сісти в літак для повернення до Німеччини. Не менш важливою є й перевірка на предмет можливого кримінального переслідування щодо цих осіб з боку інших держав, додав урядовець.  

Такі підходи мають запобігти тому, щоб в Німеччині опинилися бойовики ІД, котрих підозрюють у скоєнні серйозних злочинів. "Я не волів би приймати небезпечних осіб, перш ніж ми не зможемо гарантувати того, щоб потім, скажімо, знову заарештувати їх у нас, якщо проти них буде видано ордер на арешт", - зазначив Зеегофер.

Так само очільник МВС ФРН наголосив, що німецький уряд не збирається "давати карт-бланш" дітям та дружинам бойовиків ІД.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп закликав європейські держави прийняти близько 800 ісламістів, котрі перебувають у полоні міжнародної антитерористичної коаліції та їхніх союзників. Ці заклики в МЗС Німеччини сприйняли досить стримано. Згодом міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) визнав, що європейським партнерам Вашингтона буде "надзвичайно складно реалізувати" заклик президента США.

У МВС ФРН наголошували, що для повернення таких бойовиків з німецьких громадянством до них спершу потрібно допустити німецьких дипломатів.

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