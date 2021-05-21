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Енергетична криза

Керстен Кніпп

Пропустити розділ Керстен Кніпп: вибрані публікації

Керстен Кніпп: вибрані публікації

Біньямін Нетаньяху святкує політичний камбек, поляризуючи суспільство

Вибори в Ізраїлі - країна поділена на два табори

Після виборів ізраїльське суспільство поляризоване як ніколи, констатує Керстен Кніп.
Керстен Кніпп
Коментар
Політика3 листопада 2022 р.
Пропустити розділ Керстен Кніпп: інші публікації

Керстен Кніпп: інші публікації

Запуск іранського дрона (навчання в Ірані, серпень 2022 року)

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Чому Іран підтримує РФ у війні проти України

Поставки іранських безпілотників до Росії дають Тегерану додаткові доходи, а також підтримку в протистоянні із Заходом.
Конфлікти2 листопада 2022 р.
Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти партнерство між США і Саудівською Аравією, схоже, переживає кризу.
Політика13 жовтня 2022 р.
Табір біженців поблизу Ідліба. Незабаром регіон залишиться без гумдопомоги

Путін використовує сирійських біженців як зброю

Путін використовує сирійських біженців як зброю

Путін провокує нову хвилю масової міграції сирійців до Туреччини та ЄС, пише Керстен Кніпп
Керстен Кніпп
Коментар
Політика11 липня 2022 р.
Бойовики "Ісламської держави" на одному з пропагандистських роликів

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

Ризик, що Афганістан може перетворитись у місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким.
Суспільство26 серпня 2021 р.
Учасники пропалестинської акції у Берліні 15 травня 2021 року

Антисемітизм у ФРН: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Антисемітизм у ФРН: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході ФРН прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги.
Політика21 травня 2021 р.
Палестинці у Східному Єрусалимі

Близький Схід: ідея "двох держав" - не більше ніж утопія?

Близький Схід: ідея "двох держав" - не більше ніж утопія?

Ідея "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як ізраїльсько-палестинський конфлікт. Чи можна її втілити?
Конфлікти21 травня 2021 р.
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