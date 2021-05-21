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Енергетична криза
Керстен Кніпп
Пропустити розділ Керстен Кніпп: вибрані публікації
Керстен Кніпп: вибрані публікації
Вибори в Ізраїлі - країна поділена на два табори
Після виборів ізраїльське суспільство поляризоване як ніколи, констатує Керстен Кніп.
Керстен Кніпп
Коментар
Політика
03.11.2022
3 листопада 2022 р.
Пропустити розділ Керстен Кніпп: інші публікації
Керстен Кніпп: інші публікації
Чому Іран підтримує РФ у війні проти України
Чому Іран підтримує РФ у війні проти України
Поставки іранських безпілотників до Росії дають Тегерану додаткові доходи, а також підтримку в протистоянні із Заходом.
Конфлікти
02.11.2022
2 листопада 2022 р.
США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?
США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?
Після рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти партнерство між США і Саудівською Аравією, схоже, переживає кризу.
Політика
13.10.2022
13 жовтня 2022 р.
Путін використовує сирійських біженців як зброю
Путін використовує сирійських біженців як зброю
Путін провокує нову хвилю масової міграції сирійців до Туреччини та ЄС, пише Керстен Кніпп
Керстен Кніпп
Коментар
Політика
11.07.2022
11 липня 2022 р.
Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?
Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?
Ризик, що Афганістан може перетворитись у місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким.
Суспільство
26.08.2021
26 серпня 2021 р.
Антисемітизм у ФРН: що кажуть про це німецькі мусульмани?
Антисемітизм у ФРН: що кажуть про це німецькі мусульмани?
Після ескалації конфлікту на Близькому Сході ФРН прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги.
Політика
21.05.2021
21 травня 2021 р.
Близький Схід: ідея "двох держав" - не більше ніж утопія?
Близький Схід: ідея "двох держав" - не більше ніж утопія?
Ідея "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як ізраїльсько-палестинський конфлікт. Чи можна її втілити?
Конфлікти
21.05.2021
21 травня 2021 р.
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