Чи може Ер-Ріяд бути посередником між Києвом і Москвою?

Саудівська Аравія не підписала підсумковий документ українського "мирного саміту" в Швейцарії. Проте країна намагається бути посередником в різноманітних конфліктах - як в Україні, так і у власному регіоні.

Саудівська Аравія зрештою відмовилась підписати підсумкову декларацію міжнародного "саміту миру" в Швейцарії щодо війни Росії проти України з її найважливішим пунктом про те, що Росія несе відповідальність за "війну проти України, що триває" і продовжує спричиняти "масштабні страждання людей та руйнування".

Уже під час саміту миру міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд висловив критику щодо його формату. Саудівська Аравія підтримує мирні зусилля, однак будь-який процес, що заслуговує на довіру, вимагає участі Росії в ньому, цитує його слова "Аль-Джазіра".

Росія не була присутня на зустрічі, але може бути запрошена в майбутньому за певних умов, вважають деякі спостерігачі. Так само як і Туреччина, Саудівська Аравія розглядається як потенційний організатор можливої наступної зустрічі з обговорення "мирного плану" за участю Росії.

Курс Ер-Ріяда відповідає його національним інтересам, зазначає Себастьян Зонс (Sebastian Sons), експерт з країн Перської затоки в Центрі прикладних досліджень у партнерстві зі Сходом (CARPO) в Бонні. Саудівці заявили, що не стають на чийсь бік у конфлікті та не приєднуються до жодного з таборів. "Замість цього Саудівська Аравія зосереджується на стратегічній автономії й намагається залишатися в контакті з усіма світовими гравцями і таким чином набирати дипломатичну вагу", - каже він.

Посередник на глобальному Півдні?

Чинція Б'янко, експертка з питань Саудівської Аравії в аналітичному центрі Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), дотримується дещо іншого погляду. Безумовно, були певні очікування від Ер-Ріяда з боку України, каже Б'янко, посилаючись на попередню мирну конференцію за участю представників понад 40 країн, включно з Китаєм, яка відбулася в Джидді в серпні 2023 року.

Ця конференція не принесла жодних конкретних результатів. Однак, за повідомленням Саудівського агентства преси, королівство сформулювало принаймні символічну мету, а саме: "створити спільну основу, яка прокладе шлях до миру".

Виходячи з цього, Київ, безумовно, очікував від Саудівської Аравії більшого на швейцарській зустрічі, вважає Б'янко. Адже президент України Володимир Зеленський у лютому говорив у Ер-Ріяді про мирний план, ініційований Україною, і про підтримку повернення українських військовополонених. Саудівська Аравія вже виступила посередником в обміні полоненими у 2022 році, під час якого було звільнено понад 200 українських військовополонених.

Однак експертка Б'янко не вважає, що очікування Зеленського пов'язані з прямим посередництвом між Україною та Росією: "Більш імовірно, що він розраховує на вплив Саудівської Аравії на держави глобального Півдня, такі як країни-члени БРІКС. Загалом вони досить неохоче і нерішуче підтримували Україну".

Ефективна посередницька позиція?

Експерт з країн Перської затоки Зонс, утім, припускає, що Саудівська Аравія все ще зацікавлена у виконанні посередницької ролі. Росія хоч і не є провідним партнером для саудівців, однак Ер-Ріяд мусить домовлятися з Москвою в рамках розширеної форми Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+). "На цьому тлі я був би дуже здивований, якби Саудівська Аравія підписала декларацію, що називає Росію головним винуватцем війни". На його думку, Королівство бачить себе в ефективній посередницькій позиції на основі свого нейтралітету.

Саудівська Аравія демонструє дедалі більшу впевненість у собі, не в останню чергу по відношенню до США: Держсекретар США Ентоні Блінкен в Ер-Ріяді на нараді щодо гуманітарної ситуації в секторі Гази, кінець квітня 2024 року Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

Роль Саудівської Аравії на Близькому Сході

Саудівська Аравія, яка прагне покращити свій негативний міжнародний імідж у питаннях прав людини, готова виступати посередником не лише в російсько-українській війні. За повідомленнями ЗМІ, 3 червня міністр закордонних справ Саудівської Аравії взяв участь у віртуальній зустрічі з колегами з інших країн регіону, яка була присвячена посередницьким зусиллям Катару, Єгипту та США у війні в Секторі Гази. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії підтвердив готовність своєї країни підтримувати ці зусилля. Ер-Ріяд підтримує контакти не лише з палестинцями та арабськими "державами-братами", але й - поки що неформально - з Ізраїлем, з яким прагне нормалізації відносин.

Саудівська Аравія також демонструє зацікавленість у посередництві щодо Судану, який вже понад рік роздирає жорстока внутрішня боротьба за владу. Газета Sudan Tribune повідомляє, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фархан закликав двох протиборчих військових командирів до припинення вогню. Однак саудівці вважаються прихильниками державних військових формувань у конфлікті, що, ймовірно, ускладнить нейтральний підхід. Крім того, самі саудівці досі не змогли досягти врегулювання війни в Ємені, в якій вони самі беруть активну військову участь.