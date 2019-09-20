 ″Квартальна″ сатира: до чого тут Ігор Коломойський? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.10.2019

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Україна

"Квартальна" сатира: до чого тут Ігор Коломойський?

Скандальна сатира студії "Квартал 95" про пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої спричинила хвилю дискусій в Україні про межі гумору та межі впливу олігарха Ігоря Коломойського на політичне життя країни.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський (архівне фото)

Художній номер колишніх колег Володимира Зеленського зі студії "Квартал 95" у супроводі Національного хору ім. Верьовки про підпал будинку ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої вразив не усіх і навіть спровокував хвилю суспільного обурення. За лаштунками виступу дехто розгледів замовлення олігарха Ігоря Коломойського. DW збирала думки на цю тему. 

Звичайний номер?

В Україні розгорівся справжній скандал після виходу останніми вихідними на телеканалі "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, чергового випуску гумористичної програми студії "Квартал 95". У ньому учасники шоу разом з Національним академічним народним хором України імені Верьовки відверто глузували з ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яка вже певний час живе у Лондоні, та висміювали нещодавній підпал її будинку в Україні. Раніше актриса гумористичного проекту Олена Кравець розповідала в ефірі програми "Світське життя", що жарти "Кварталу 95" Володимир Зеленський, у минулому фронтмен студії, особисто вичитує і досі.

Сама Гонтарева назвала цей виступ "ганьбою та соромом для всієї країни". Вона вважає це продовженням її цькування. Ігор Коломойський, якого Валерія Гонтарева раніше звинувачувала в погрозах її життю, заявив, що номер студії "Квартал 95" йому дуже сподобався. В інтерв’ю проекту "Настоящее время" він заявив що це був просто жарт, звичайний номер у розважальній телепередачі. "Якщо так вважати, то вся сатира і гумор - це цькування когось. Може, ви ще худради будете збирати, як у Радянському Союзі, і говорити: "Це можна, а це не можна?", - прокоментував мільярдер.

Валерія Гонтарева останнім часом живе у Лондоні (архівне фото)

Валерія Гонтарева останнім часом живе у Лондоні (архівне фото)

Політичні реакції

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук лаконічно прокоментував останнє шоу "Кварталу 95". "Історія з кварталом і хором-дно. Крапка", - написав він у своєму Twitter. У партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка побачили за таким жартом дещо більше. "Стиль кварталу якраз той: висміювання і катарсис з пафосним посилом наприкінці. Саме цю технологію використовували більшовики перед заходом в Україну в 1918-20 роках, саме ці засоби використовуються для створення внутрішнього протистояння на потрібній території", - вважає член партії, народний депутат Володимир Ар'єв.

Міністр культури молоді і спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Валерією Гонтаревою за участь Національного заслуженого академічного хору ім. Верьовки у неоднозначному номері "Кварталу 95". Досі хор, створений у 1943 році, асоціювався із високим професіоналізмом та чистою репутацією. Саме цей колектив, що об'їхав з українським фольклором пів світу, має честь традиційно виконувати державний гімн у стінах українського парламенту. Художній керівник та генеральний директор хору Зеновій Корінець пояснив, що за участь хору у номері отримано гонорар у 30 тисяч гривень (близько 1 тисячі євро). Хоча деякі коментатори припускають, що була і неофіційна нагорода.

Взірцевий колектив УРСР - митці хору ім. Верьовки виконують Гопак у Києві, жовтень 1979

Взірцевий колектив УРСР - митці хору ім. Верьовки виконують "Гопак" у Києві, жовтень 1979

Хай там як, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив, що жарти "Кварталу 95" проти Валерії Гонтаревої можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Він стверджує, що більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатну реформаторку, адже саме під її керівництвом Нацбанк України перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. А новий тип прийняття рішень, за словами Милованова, дозволив забезпечити низьку інфляцію і стабільність валютного курсу. "На думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення щодо "Приватбанку". Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою", - написав Милованов на своїй сторінці у Facebook. За це Ігор Коломойський обізвав міністра "дебілом". Говорячи про Гонтареву мільярдер теж не добирав слів. 

"Шпагат" Зеленського і негативні тренди

Виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук вважає, що сам по собі жарт "кварталівців" безпосередньо не спровокує кризи в Україні. Втім, він може мати довгострокові економічні наслідки. Конончук, вважає, що цей жарт є помстою Коломойського за націоналізацію "Приватбанку" у чому він звинувачує Гонтареву."Вся ця історія може підірвати довіру до економічних реформ, які проводилися останні п’ять років. Якщо Зеленський не відреагує на скандал, то міжнародні партнери сприйматимуть Україну, як країну, яка потурає олігархам і кредити МВФ будуть під питанням", - сказала Конончук у коментарі DW.

Аналітик київського Центру "Дім Демократії" Анатолій Октисюк вважає, що зараз український президент знаходиться на роздоріжжі - залишатися під впливом Ігоря Коломойського або вести самостійну гру. "Зеленський заганяє себе у капкан, який може спровокувати політичну кризу в Україні", - припускає Октисюк і пояснює, що Коломойський може мати вплив на низку депутатів у Верховній Раді і блокувати потрібні для президента законодавчі акти.

Максимальне дистанціювання від Ігоря Коломойського не на словах, а на ділі допоможе Володимирові Зеленському втримати рівновагу, вважає професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. "Відставок, судових справ, розборок на владному олімпі через це не буде. Також жарт сам по собі не буде відлякувати інвесторів. Але як сукупність дій та негативні тренди, пов'язані з цим, бачать всі. Зокрема бачать і інвестори та йдуть з України", - каже Гарань.

На час публікації матеріалу, український президент Володимир Зеленський не прокоментував скандал зі своїми колишніми колегами по "Кварталу 95".

Дивитись відео 01:58

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Милованов відреагував на образи Коломойського

У відповідь на образи з боку Ігоря Коломойського міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив віджартуватися і не коментувати вимогу олігарха про відставку. (22.10.2019)  

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву

У "Кварталі 95" стверджують, що їхній гумор є гострою політичною сатирою. Гендиректор хору імені Верьовки заявив, що йому соромно за участь колективу в номері про підпал будинку ексглави Нацбанку Гонтаревої. (21.10.2019)  

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою. (21.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019)  

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Ігор Коломойський

"Квартальна" сатира

Скандальна сатира студії "Квартал 95" спричинила хвилю дискусій.  

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