Катерина Бабкіна: Ніколи собака не перестає

Відповідальність за свій вибір - це, у першу чергу, усвідомлення не лише позитивних, але й негативних явищ, які поведе за собою кожен вибір, і готовність із ними жити або боротися й побороти. Бо кожне, навіть найменше, наше рішення - піти туди, а не сюди, з'їсти це, а не ото, приділити час на ці, а не ті справи, чогось нам додає, але завжди чогось позбавляє, відкриває нам нові можливості і створює нові перепони та труднощі. Ви зараз думаєте, що я про президента, а я - про собаку.

Уже більше року в мене є собака. Я довго сумнівалася, але врешті вибрала це. І я підписана на тисячу груп в соціальних мережах, де розшукують хазяїв загублених собак або хазяї шукають своїх пропалих гавчиків. Це - на випадок, якщо мій собака втече чи загубиться. Ну і просто, мабуть, для того, щоби не любити людей надто сильно - бо кожен день в таких групах з'являються десятки нових, гарних, переляканих, голодних і все ще чистих, слухняних і навіть у нашийниках песиків. І ніхто за ними не шукає. Часто ці песики дорогі та породисті. Іноді добрі люди прив'язують їх коло великих супермаркетів і залишають там. Або вивозять у ліс. Або запускають у чужі під'їзди подалі від дому вночі і закривають ззовні на кодовий замок.

Я завжди стараюся нікого не засуджувати, але з цього конкретного питання в мене погано виходить. Мені дуже припікає, що пси не просили нас їх заводити, брати в міста і квартири, платити за них гроші (а відповідно стимулювати розплід як бізнес), і однак потерпати потім на вулиці мусять саме вони. Але менше із тим, сьогодні я ж бо хочу поділитися - хорошим.

Я завжди хотіла собаку, але і схильна аналізувати свої дії та прагнення, тому довго собаки не мала. Тому що собака - це жива тварина, а жива тварина в домі, якої не видно, не чути, з якою не треба рахуватися і яка не включена в складні процеси постійного домовляння і взаємного прилаштування всіх співмешканців однієї території і не ускладнює ці процеси, - це міф. Немає, коротше, того собаки, котрий не створює прикрощів і незручностей. Якщо вам намагаються продати такого цуцика - знайте, він або мертвий, або іграшковий, або намальований.

В усіх інших випадках собака - це купа проблем. Собака має свої звички та емоції, потреби, настрої. Собака потребує підтримки, скеровування, заспокоювання, розвіювання страхів, обговорення претензій і прав. І при цьому всьому з ним не можна домовитися ротом. Простий приклад: якщо затримуєшся додому, собаці не можна надіслати СМС "Потерпи ще 15 хвилин, не пісяй, я уже біжу". Якби собака мав цю інформацію, він би, звісно, потерпів, а так - починає думати, що ви не прийдете більше ніколи, не наллєте води, не виведете на прогулянку і не дасте їсти. Собака боїться, злиться, панікує і виражає свої емоції, як уміє - хтось кричить, хтось насцикує по кутках, хтось гризе собі лапу від стресу, хтось розкидає, що є, у смітнику, хтось гризе меблі. І ще тисяча варіантів, всі - незручні, деякі небезпечні для третіх осіб, більшість дорого вам обійдуться.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У кафе або ресторан Як то кажуть, що не заборонено - те дозволено. У ресторанах, де немає спеціальних заборонних табличок, вашого улюбленця зустрінуть з усмішкою та запропонують миску з водою. У деяких закладах чотирилапому другу дозволять навіть влаштуватися поруч з вами на стільці. На літні тераси собакам також "вхід вільний". Виховані тварини зазвичай викликають симпатію в персоналу та гостей ресторану.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У супермаркеті Загалом у Німеччині заборонено заходити в продовольчі магазини та супермаркети з собаками, але між полицями з продуктами харчування інколи все ж таки визирають пухнасті вуха й зацікавлені очі. Усе залежить від конкретної крамниці - якщо керівництво закладу не проти чотирилапих, вони не змушені чекати на господаря ззовні, а навпаки - можуть брати участь у купівлі продуктів.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У торговий центр або магазин одягу Це, звісно, залежить від породи, розміру і типу шерсті вашого улюбленця, а також - від ситуації. У дощову погоду в магазині модного одягу навряд чи зрадіють великому собаці з довгою та ще й мокрою шерстю. А якщо ви прийдете з маленькою собачкою, яку можна взяти на руки або посадити в спеціальну сумку, то ніхто на вас косо не подивиться і, тим більше, не попросить залишити приміщення.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? На пляж Не кожен пляж у Німеччині - собачий. На багатьох з них правила різняться - на деякі, наприклад, можна приводити собаку лише на повідку, а на інших у літній сезон чотирилапі - взагалі табу. Хоча восени чи взимку вони можуть вільно гасати кілометровими пляжами. У будь-якому разі слід потурбуватися про гігієнічний пакетик для собаки, щоб не залишити іншим відпочивальникам неприємний сюрприз.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? В офіс - за умови згоди шефа та колег З 2014 року Об'єднання любителів собак Bürohund бореться за можливість брати своїх улюбленців з собою на роботу. За словами голови організації Маркуса Беєра (Markus Baeyer), тварини на робочому місці допомагають своїм господарям та їхнім колегам знижувати рівень стресу та напруги. Нині дедалі більше німецьких фірм не проти присутності собак в офісі.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У подорож Якщо тварина важить до восьми кілограмів й уміщається у спеціальну сумку, подорожувати у німецьких потягах вона може абсолютно безкоштовно. За переліт на борту літака за собаку такого ж розміру доведеться заплатити в середньому 50 євро. Перевезення улюбленців більших розмірів у багажному відділенні коштуватиме дорожче, але мало хто з господарів наражає своїх чотирилапих друзів на такий стресс.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? На міські площі та концерти під відкритим небом Брати домашніх тварин до закритих концертних залів не можна, утім відвідати концерт просто неба в компанії свого чотирилапого товариша вам ніхто не забороняє. Не виняток і народні гуляння на центральних площах міст - туди з собаками вхід також вільний.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У лікарню Знову ж таки, офіційно - це заборонено. Однак дедалі частіше трапляються випадки, коли чотирилапих пускають до палати своїх тяжкохворих господарів, а в деяких реабілітаційних клініках тварин навіть залучають до процесу одужання пацієнтів. Те ж саме стосується окремих будинків для літніх людей: візити собак можуть позбавити їх відчуття самотності і подарувати багато радості.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У дитячий садок У Німеччині з’являються навіть приватні дитячі садки, у яких, за умови згоди батьків та лікарів, півдня або навіть весь день перебувають собаки. Фахівці переконані, що це виховує у дітей любов до тварин і створює хорошу атмосферу.

Куди в Німеччині можна піти з домашнім улюбленцем? У перукарню Чому б не порадитись щодо нової зачіски зі своїм улюбленим собакою? Він краще знає, що вам личить. Тим більше, в німецьких перукарнях вас радо зустрінуть разом із пухнастим другом. Автор: Аліса Орлова, Наталія Мехед



Якби собака був людиною, від міг би подумати - 15 хвилин, ну не так і страшно. Розважити себе музикою. Почитати книжку. Погуглити "Чи повернеться хазяйка і чи знову дасть їжі" і навіть вступити в полеміку з цього приводу десь у коментарях. Але собака не може.

Якби собака був людиною, він не кидався би на людей з перегаром на вулиці, а тихенько казав мені, киваючи на перехожого: "Кать, ну як можна так воняти вже о 08:40 ранку?" І ми би сміялися.

Якби собака був людиною, він знав би з інтернету та медіа, що світ довкола не такий кльовий, як у нас вдома, і не такий безпечний, і тому люди навкруги не винні, що вони нетерпимі, злі, несправедливі до слабшого (часто - до собаки), а знав би, що в них просто життя таке і психічний стан, ним спричинений, вони не завжди можуть самостійно корегувати. Але собака не знає, тому на всіх, хто порушує його зону комфорту і безпеки, він голосно оре. Людям це, як ви здогадуєтеся, не подобається, навіть якщо в буденному житті вони оруть на всіх самі.

Це - важко. Важко зносити нетерпимість всіх довкола. На прикладі собаки добре видно, як люди ставляться одне до одного, просто цього не показують: інша людина може нашкодити чи перешкодити, а от собака - ні.

Дивитись відео 02:04 Поділитись Вчені: собаки розуміють людську мову (31.08.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1JtEv Вчені: собаки розуміють людську мову

Собака - це дорого, складно, часоємко, собака ускладнює подорожі, особисте життя, робочі плани, собака линяє двічі на рік, і так - собака, який ніколи не впісюється дома, навіть якщо це супер вихований і дорослий собака, - це теж міф, ну або він намальований. Останній такий собака прийшов до мене додому разом з невимовно крутим тренером-кінологом, показати результат роботи, так би мовити, суперчемний собака-чемпіон. Зелений коврик а-ля травичка з Ikea ввів його в оману, і він насцяв на нього а-ля на травичку.

Собака - це емоційна вправа, яку годі стягнути, бо собака сам за себе подбати в сучасному світі (який ми собі в собаки віджали) не може зовсім, і, отже, тільки хазяїн відповідальний за те, чи собаці добре, спокійно, безпечно, цікаво жити, чи собака доотримує любові, їжі, повітря, скакання, здоров'я і спілкування. Це важка вага на плечах, бо постійно тримаєш у розумі, що собака не може пожалітися, і його сигнали про те, що він потерпає, мусиш вміти вчасно зчитати і розкодувати. І собака не виросте ніколи, не стане дорослим, його не можна навчити дбати за себе самому, бо це собака і собакою він завжди лишиться.

І все-таки, хоча логіки в цьому нема, собака - це велике щастя, попри всі ці проблеми, які він із собою в життя приносить. Собака - не людина. Собака - м'який і теплий. Собака милосердствує, не заздрить, собака не величається, не надимається, не поводиться нечемно (ну хіба іноді на прогулянці чи від радості), собака не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Собака усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи собака не перестає! Знавці "Біблії" могли б тут, звісно, сказати, що я припустилася помилки в цитаті, але чесне слово - я помилилася зовсім трошки.

П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників Послуги спа для собак Досвідчені терапевти вважають, що собаки можуть страждати від стресу так само, як і люди. Спеціальні будинки відпочинку для собак, такі як Platzhirsch ("Альфа-самець") біля Дюссельдорфа, пропонують чудовий спосіб зняти стрес. Лише за 120 євро собаки можуть цілий вікенд насолоджуватися спа-процедурами, включаючи масаж.

П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників Собачий серфінг Питання того, чи подобається собакам застрибувати на дошку для серфінгу та підкорювати хвилі, є спірним. Але деякі власники чотириногих, схоже, у цьому повністю переконані. Спільний із собаками серфінг є популярним, зокрема, у Каліфорнії, але подібне проведення вільного часу псами та їхніми власниками можна зустріти і в Європі.

П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників Фокуси для собак Фокусник з Фінляндії Жозе Ахонен може похвалитися понад 34 мільйонами переглядів на його YouTube-каналі з фокусами для собак. Ахонен вважає, що відео є такими популярними й викликають посмішки в людей завдяки чесній та відвертій реакції собак на фокуси. Кращих учасників Ахонену годі й шукати: хто б не хотів мати собак у якості помічників під час шоу з фокусами?

П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників Собачі танці Собаки, які танцюють? Так, вони це можуть! Є навіть тандеми за участі людини й собаки, які демонструють танки власної хореографії, такі як кроки вбік або назад, обертання, подавання лапки або стрибки через руки. Власники чотириногих навчають їх реагувати на найменші сигнали свого тіла. Цей собачий вид спорту зародився в США і зараз набуває популярності в Європі.

П'ять незвичних розваг для собак та їхніх власників Мистецькі виставки для тварин Під час цих спеціальних мистецьких заходів собаки та коти не мають стояти осторонь. Вони можуть бігати навколо експонатів, які встановлені на рівні їхніх очей, обнюхуючи усе навколо. Подібні виставки проходять, зокрема, у Берліні та Нью-Йорку. Автор: Антьє Біндер, Максим Сидоржевський

